Contrairement à Tyrese Proctor mais à l’instar de Dariq Whitehead, les deux autres « freshmen » de Duke cette saison, Dereck Lively II entend rejoindre les pros après une seule saison avec les Blue Devils.

C’est en effet ce qu’il a annoncé via son compte Twitter ce mardi, mettant fin aux spéculations du côté du campus de Durham, où l’espoir (naïf) de son retour subsistait jusqu’au dernier moment.

Classé à la deuxième position des meilleurs lycéens de la promotion 2022 l’an passé, Dereck Lively II a lentement démarré son exercice « freshman », la faute notamment à une blessure au mollet contractée au mois d’octobre. Sa montée en puissance fut donc progressive et plus lente que prévu, mais son éclosion n’en fut que plus belle.

Particulièrement durant la deuxième moitié de la saison en février et en mars, quand son profil de protecteur d’arceau « changeait le visage de l’équipe », pour répondre les mots de son coach Jon Scheyer. Contre North Carolina début février, il compilait par exemple 14 rebonds et 8 contres (!), avant de finir la saison avec 20 contres en cumulé sur les quatre derniers matchs ! Sur l’ensemble de sa saison « freshman » (34 matchs pour 20.6 minutes), il a tourné à 2.4 contres par match, la 10e meilleure moyenne du pays.

« 7-footer » du haut de ses 2m16, il représente à l’échelon supérieur un profil apprécié sur le poste 5 : une tour de contrôle défensive et un point de fixation en attaque, à l’instar d’un Walker Kessler par exemple.

Joueur intelligent, doté d’un bon sens du jeu, il brille aussi par ses qualités de passe, dans le « short corner » notamment, et en cela saura assurément s’imposer comme un joueur utile dans une rotation dès ses premiers pas en NBA à la rentrée. Même s’il devra vite s’étoffer physiquement pour tenir le coup face aux ogres de son poste.