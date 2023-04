Une victoire cruciale au doux goût de revanche pour Russell Westbrook

Face à ses anciens coéquipier des Lakers, où son cas a posé un problème insoluble de bout en bout, Russell Westbrook est d’abord resté de marbre. Lors de l’introduction des équipes, avec ses jeux de lumières et son spectacle à l’américaine, le meneur vétéran n’a pas daigné jeter un regard vers son ancienne équipe…

Par contre, dès l’entre deux lancé, le diable de Tasmanie était lâché.

Un démarrage en trombes

Russell Westbrook n’a pas tardé à se mettre en lumière avec un contre sur Austin Reaves dès la première possession. Avant d’être impliqué, que ce soit à la passe ou à la conclusion, sur les huit premiers points des Clippers.

Quand il a rentré un tir extérieur au nez et à la barbe de LeBron James, il a cette fois maintenu son regard fixe sur son ancien coéquipier. Sur un autre tir un peu plus tard, Russell Westbrook l’a même pointé du doigt… Ce qu’il aura l’occasion de refaire quand le « King » lui adressera une passe, alors que Russ était sur son banc de touche !

Westbrook coming for LeBron's Neck 👀 pic.twitter.com/7vl2fSGivU — Zierough (@Zierough) April 6, 2023

S’il ne le dira pas lui-même de manière explicite, ce succès face aux Lakers avait forcément un doux sentiment de revanche pour Russell Westbrook, qui a fini à 14 points, 4 passes et 3 rebonds.

« On sait ce qui a été dit sur lui mais depuis qu’il est arrivé chez nous, il est complètement le contraire de ça », souffle Ivica Zubac. « C’est un bon gars. Un super leader. Il est toujours de bonne humeur. On voulait simplement faire taire les critiques. »

Une volonté collective

Laissé sur le banc pour l’intégralité du dernier quart, le meneur neuf fois All-Star n’a pas bougonné. Dans le collectif très riche des Clippers, il sait que son rôle est surtout d’apporter du rythme, notamment en début de match.

Surtout en premier quart en ce moment, alors que Paul George reste à l’infirmerie. Hier soir, il a cumulé 10 points, 3 passes à 4/7 aux tirs dont 2/2 de loin dans le premier round. Mission accomplie.

« Il les a bien lancés. Il a rentré ses tirs de loin en début de match », a reconnu Anthony Davis. « Notre plan de match était de le laisser prendre les tirs extérieurs. Mais il les a rentrés. Il a été en réussite et ça a fait effet boule de neige pour toute leur équipe, ils ont tous commencé à rentrer leurs tirs extérieurs. Il faut lui tirer un coup de chapeau. »

Félicité de toutes parts dans le vestiaire des Clippers, et notamment par Kawhi Leonard et Ty Lue qui voient en lui un vétéran ouvert à partager son expérience avec ses coéquipiers, jeunes ou moins jeunes, et surtout un leader vocal, ce qui manquait à cette équipe, Russell Westbrook peut savourer ce retournement de situation.

Et ses coéquipiers étaient heureux de lui offrir cette revanche.

« Il est entré en jeu et il a fait ce qu’il sait faire. C’est bien de voir Russ briller et jouer son jeu à ce niveau. Je suis content pour lui », conclut ainsi Bones Hyland. « On lui disait ces deux derniers jours qu’on allait égaler son niveau d’énergie. Qu’on allait être là pour lui et qu’on allait chercher cette victoire pour lui. »

