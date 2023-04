Herb Jones, le punisseur

La défense de Memphis a fait un pari. Il a été perdu, et de manière éclatante. Comme Herb Jones n’est pas un shooteur réputé, même si ces dernières sorties étaient excellentes (7/9 à 3-pts dans les quatre derniers matches), Jaren Jackson Jr. a par conséquent décidé de le laisser shooter.

L’intérieur de Memphis attendait son adversaire dans la raquette. L’ailier des Pelicans a refusé d’entrer dans ce duel et a préféré sanctionner l’option de « JJJ ». Pour ça, une seule chose à faire : prendre et marquer les tirs ouverts.

« Je connais Jaren. Je ne pense pas qu’il ait voulu être aussi loin de moi, donc c’était probablement une stratégie », commente Herb Jones pour le Times-Picayune. « Parce que ça avait fonctionné auparavant. Je vois ça comme un manque de respect pour le travail que je fais. Je bosse énormément sur mon shoot extérieur. Je suis resté agressif et les shoots sont tombés dedans. »

Les tirs et les points de Herb Jones vont non seulement être précieux dans le comeback des Pelicans, mais ce dernier va également réaliser le meilleur match de sa carrière en attaque avec 35 points à 5/8 derrière l’arc. Sans oublier ses 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres.

Un très bon match donc et une belle sanction pour la défense trop souple de Memphis et Jaren Jackson Jr.

« Il faut punir les joueurs quand ils décident de ne pas défendre sur vous », rappelle Trey Murphy III. « Herb travaille vraiment, vraiment à fond sur son tir extérieur. Je suis très fier de lui, de sa progression. »

Herb Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 78 30 47.6 33.7 84.0 1.3 2.5 3.8 2.1 3.1 1.7 1.3 0.8 9.5 2022-23 NOP 63 29 46.1 32.1 75.3 1.5 2.6 4.1 2.4 3.1 1.6 1.3 0.6 9.4 Total 141 30 46.9 32.9 79.9 1.4 2.6 3.9 2.3 3.1 1.6 1.3 0.7 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.