Programme du soir | L’heure du grand derby de Los Angeles

À 01h30, les Celtics vont tenter de se relancer face aux Raptors (01h30, beIN Sports Max 4). En cas de victoire, Boston validerait la deuxième place de la conférence Est.

En cas de victoire face à Chicago (01h30), Milwaukee validerait de son côté la première place de l’Est et de la NBA.

Match important aussi entre New Orleans et Memphis (02h00) et entre Dallas et Sacramento (02h30), car une défaite enverrait quasiment Dallas en vacances…

Programme complet

01h00 | Detroit – Brooklyn

01h00 | Indiana – New York

01h30 | Atlanta – Washington

01h30 | Boston – Toronto (beIN Sports Max 4)

01h30 | Milwaukee – Chicago

02h00 | New Orleans – Memphis

02h30 | Dallas – Sacramento

04h00 | LA Clippers – LA Lakers (beIN Sports 1)