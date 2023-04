Kevin Durant rend hommage à l’empreinte de Gregg Popovich sur le basket

Âgé de 74 ans, Gregg Popovich en est à sa 27e saison de suite à la tête des Spurs ! On ne sait pas si c’est la dernière, mais le quintuple champion NBA reçoit, semaine après semaine, les hommages de collègues et de joueurs. Avant d’affronter San Antonio, c’est Kevin Durant qui a souhaité mettre en avant son travail aux Spurs, même dans une saison très compliquée.

« Peu importe qui est sur le terrain, ils se donnent à fond et ils jouent ensemble. Ils appliquent le même système depuis vingt ans et cela leur a réussi » rappelait Kevin Durant avant la rencontre. « C’est une équipe qui a connu des hauts et des bas, qui n’a pas beaucoup gagné cette saison, mais qui joue de manière cohérente tous les soirs. C’est un adversaire qui nous permettra de nous améliorer ».

Finalement, les Suns se sont imposés sans trop de difficultés (115-94), validant au passage, pour la troisième saison de suite, leur ticket pour les playoffs. Mais ces déclarations montrent à quel point Gregg Popovich s’est toujours appliqué à coacher ses joueurs de la même (bonne) façon au fil des années. Kevin Durant en sait quelque chose puisque son Thunder et les Warriors se sont souvent heurtés aux Spurs en playoffs.

Intronisé au Hall Of Fame cet été, Gregg Popovich a tissé des liens avec de nombreuses personnalités de la ligue au fil des années, qu’il s’agisse de dirigeants comme Sam Presti et Sean Marks, ou d’entraîneurs comme Mike Budenholzer, Monty Williams, Will Hardy, Ime Udoka…

Quant à Kevin Durant, il a évolué sous les ordres de Gregg Popovich avec Team USA, et ensemble, ils ont remporté l’or olympique à Tokyo en 2021.

« Plus encore que le lien avec Team USA, j’ai travaillé avec de nombreuses personnes tout au long de ma carrière dans la ligue, qui eux-mêmes avaient travaillé dans l’organisation des Spurs » a raconté Kevin Durant. « On entend des histoires sur Pop et sur sa manière de diriger l’équipe. J’ai ensuite eu l’occasion de jouer pour lui. Son impact sur le basket en général se fait ressentir depuis des décennies et je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion d’apprendre à ses côtés ».