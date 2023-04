Quentin Grimes retrouve enfin son rythme de croisière

Son cas n’était pas loin de commencer à inquiéter à New York… Grand perdant de l’arrivée en cours de saison de Josh Hart, très vite devenu un indispensable en sortie de banc, Quentin Grimes a perdu, mi-février, en temps de jeu (23 minutes contre 30 minutes sur la saison), et en productivité (7.8 points sur ces huit matchs post-All-Star Game).

Coupé dans son élan après une première partie d’exercice plutôt convaincante dans un rôle de titulaire à plein temps, l’arrière de New York a ensuite mis près de trois semaines, les trois premières du mois de mars, pour retrouver son rythme, son volume de jeu et son importance dans le jeu new-yorkais.

Car depuis une dizaine de jours maintenant, le Quentin Grimes de la première partie de saison est bien de retour : sur les six derniers matchs, l’ancien de la fac’ de Houston tourne ainsi à 20.8 points, 4.8 rebonds et 4 passes, à 52% aux tirs dont 50% derrière l’arc, tout en jouant près de 36 minutes par rencontre !

« Je joue avec agressivité, simplement » lançait-il ainsi ce dimanche au micro de MSG Network, après la qualification des Knicks pour les playoffs. « Des deux côtés du terrain, je fais en sorte de jouer avec justesse. »

Une arrivée à maturité au meilleur moment

À quelques jours de la fin de la saison régulière et du début des playoffs, et alors que les Knicks vont composer durant cette période sans Julius Randle, le natif de Houston hausse ainsi son volume de jeu pour compenser dans le collectif l’absence de son leader, et il pratique à titre personnel le meilleur basket de sa jeune carrière.

« Il gagne en maturité match après match, à vue d’œil. C’est un gars simple, il vient pour bosser, il est tout le temps prêt. Une mentalité toujours au service du collectif. » assurait son compère du « backcourt » Jalen Brunson, quand Tom Thibodeau soulignait « une volonté chez lui de tout donner pour l’équipe. »

Le signe évident d’une arrivée à maturité pour un jeune en qui la franchise de New York a une très grande confiance depuis sa Draft en 2021, au point de l’étiqueter comme intouchable dans les négociations avec le Jazz pour Donovan Mitchell l’été dernier…

À raison, un peu moins d’un an plus tard, puisque le jeune joueur s’est imposé comme le « 3-and-D » attitré d’une solide équipe, appelée à jouer au premier tour les Cavaliers… de Donovan Mitchell.

« On apprécie tout chez lui. Il shoote bien, et on le sait car on calcule tous les tirs qu’il prend, et les données dressent le profil d’un attaquant efficace. Et puis il y a sa défense, il ne recule devant aucun challenge et défend les meilleurs joueurs » conclut ainsi « Thibs », alors que selon BBall Index, Quentin Grimes est effectivement le joueur qui encaisse les duels les plus relevés de la NBA, mais dont la défense sur le porteur de balle est classée dans le deuxième meilleur tiers. « Il propose plein de bonne choses, et c’est très important dans notre dispositif. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 68 30 45.9 38.1 79.6 0.7 2.6 3.2 2.1 2.5 0.6 1.0 0.4 10.7 Total 114 25 44.3 38.1 77.7 0.6 2.1 2.8 1.6 2.1 0.7 0.8 0.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.