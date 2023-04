Russell Westbrook et la vie de l’autre côté de Los Angeles

Après un passage cauchemardesque du côté des Lakers, puis un crochet par le Jazz, Russell Westbrook a décidé de ne pas faire ses valises. Après avoir joué à UCLA, puis aux Lakers, il est resté à Los Angeles pour rejoindre l’autre équipe de la Cité des Anges : les Clippers.

Alors que l’on est entré dans la dernière semaine de la saison régulière, le hasard du calendrier fait que ces mêmes Clippers (41v-38d) vont défendre leur 5e place à l’Ouest face aux Lakers, 7e (40v-38d). Le dernier derby de la saison a lieu mercredi, et on imagine que l’ancien MVP aura à cœur de donner quelques regrets à ses anciens coéquipiers. Lui assure qu’il préfère se concentrer sur son rôle, plus que sur l’adversaire.

« C’est un match important pour nous collectivement, et ce sera sans doute un match important pour eux aussi. Donc, ce sera juste un grand match » a déclaré Russell Westbrook. « Mon travail consiste à m’assurer que nous, dans le vestiaire, sommes bien concentrés et prêts pour ce match ».

Un coéquipier apprécié

Clairement, les Clippers ont tenté un pari en associant Russell Westbrook au duo composé de Paul George et de Kawhi Leonard. Six semaines plus tard, les Clippers affichent un bilan de 8 victoires pour 10 défaites depuis la venue de Russell Westbrook, mais la blessure au genou de Paul George n’a évidemment pas aidé. Malgré tout, l’ancien MVP, qui a retrouvé un poste de titulaire, reste positif sur son expérience aux Clippers.

« C’est génial » a-t-il confié. « J’ai pu découvrir les autres joueurs, ce qui m’a permis d’être moi-même, de les aider et de trouver des moyens de réussir sur le terrain. Il est évident que notre cinq de départ a changé plusieurs fois et que l’absence de Paul George a un peu modifié les choses, mais pour l’essentiel, c’est super jusqu’à présent, et j’en suis reconnaissant ».

Aux Lakers, ses sélections de tirs étaient fortement critiquées avec 42% au tir dont 30% à 3-points sur la saison. Aux Clippers, les pourcentages sont meilleurs avec 48% au tir dont 32% à 3-points. Tyronn Lue lui demande de donner du rythme, d’essayer d’aller au bout, et il a plutôt le champ libre pour mener le jeu, mais aussi le diriger.

« Franchement, c’est bien mieux que ce que je pensais et il s’intègre plutôt bien jusqu’à présent » expliquait ainsi Ivica Zubac le 6 mars. « C’est aussi un grand leader. Il parle beaucoup, une qualité dont nous avions besoin ».

Du rythme, du rythme, du rythme…

Tyronn Lue a parfois fait le choix de laisser Russell Westbrook sur la touche sur les fins de matchs, lui préférant Terance Mann ou Eric Gordon pour conclure avec du « spacing ». Mais le coach des Clippers a beaucoup apprécié son attitude : « Vous le voyez dans le quatrième quart-temps, il est debout, il encourage, il parle constamment à Terance Mann, des choses qu’il voit, il me parle… Nous avons besoin de cela ».

Et quand il est sur le terrain, comme lors de la dernière opposition face aux Warriors, il pèse par son physique et son agressivité. « C’est sa manière de laisser son empreinte sur un match » avait réagi Paul George.« Il n’y a jamais de répit. Quand on pense à Russ, on pense à un effort sans relâche. »

Demain, les retrouvailles face aux Lakers feront partie des grands rendez-vous de la saison !

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 70 29 43.2 30.2 65.7 1.1 4.7 5.8 7.6 2.3 1.1 3.5 0.5 15.7 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 18 31 48.4 32.3 66.2 1.1 3.7 4.8 7.8 2.2 1.2 3.5 0.5 15.2 Total 1091 34 43.8 30.5 77.8 1.6 5.7 7.3 8.4 2.6 1.6 4.1 0.3 22.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.