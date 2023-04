Les Celtics font péter le Champagnie

Les Celtics auront donc attendu le dernier moment pour signer un 15e et dernier joueur, et il s’agit de Justin Champagnie, un ailier de 21 ans, sorti de Pittsburgh en 2021, et dont le frère jumeau, Julian, évolue aux Spurs.

On le connaît déjà un peu puisqu’il a joué 36 matches avec les Raptors la saison passée, puis trois au début de cette saison avant d’être coupé.

Depuis, il avait rejoint la G-League où il tournait à 18.2 points et 8 rebonds de moyenne avec le Sioux Falls Skyforce. À la recherche d’un extérieur pour compléter leur effectif, les Celtics ont préféré miser sur un jeune plutôt qu’un vétéran sans contrat, ou récemment coupé.

Même si Joe Mazzulla s’est défendu de vouloir mettre des joueurs au repos pour cette dernière semaine, Justin Champagnie pourrait profiter que Jayson Tatum et Jaylen Brown soient économisés pour grappiller des minutes.

Justin Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 36 8 46.3 35.7 100.0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.9 0.2 0.2 0.1 2.3 2022-23 TOR 3 4 100.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 Total 39 8 48.6 35.7 100.0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.9 0.2 0.2 0.1 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.