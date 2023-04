Conférence Est | Brooklyn tient la corde sur Miami pour aller en playoffs

Si le podium de la conférence Est est déjà figée, et que l’on sait aussi que ça devrait moins jouer des coudes que dans une conférence Ouest ouverte aux quatre vents, il n’en reste pas moins quelques points chauds à surveiller.

Notamment entre Brooklyn (43-35) et Miami (41-37) qui se disputent la sixième place, ultime ticket pour aller en playoffs, sans passer par le « play-in ».

A l’heure de ces lignes, ce sont évidemment les Nets qui tiennent la corde de par leur bilan supérieur, mais aussi du fait qu’ils disposent du « tie breaker » sur le Heat, leur concurrent direct donc. Au petit jeu des « tie breakers » d’ailleurs, Brooklyn ne peut se faire damer le pion par les Hawks (39-39) non plus. Ce qui signifie que les Nets ont leur destin entre les mains, et ils ont besoin de deux victoires pour assurer cette 6e place, ou de deux défaites du Heat.

Miami et Brooklyn ont encore quatre matchs à jouer, dont trois face à des adversaires en commun (Orlando, Philadelphie et Detroit)…

« Cette semaine va être très intéressante parce que Minnesota va venir et va jouer gros [mercredi]. Ça va être un match important pour nous », affirme Coach Vaughn dans The Athletic. « On va aligner les mêmes joueurs que [ce soir]. Nos titulaires ont quasiment joué vingt minutes dès la première mi-temps, et on aura la même approche. On va jouer la gagne et on assumera les conséquences après. »

Victorieux chanceux et sur le fil du Jazz la nuit passée (111-110), les Nets savent aussi qu’ils défieront sans doute les Sixers au premier tour des playoffs. C’est une formation qu’ils n’ont pas encore battue cette saison, mais ils les défient le 9 avril, pour la dernière soirée de saison régulière. On saura en milieu de semaine si ce sera un match pour du beurre, ou pas.

CALENDRIER

Brooklyn : réception de Minnesota, d’Orlando et Philadelphie ; déplacement à Detroit.

Miami : déplacement à Detroit, Philadelphie et Washington ; réception d’Orlando.