Après deux ans d’absence, Michael Carter-Williams a retrouvé la NBA

Il a reçu une belle ovation de la part du public d’Orlando. Michael Carter-Williams a fait une apparition à deux minutes de la fin d’une rencontre dominée par son équipe face aux Pistons. C’était sa première participation à un match NBA depuis le 14 avril 2021, soit quasiment deux ans jour pour jour.

Une rentrée dans le « garbage time » anecdotique au niveau sportif. Parti en pénétration sur son premier ballon touché, le rookie de l’année 2014 a obtenu un coup de sifflet et un passage sur la ligne des lancers-francs, où il a converti une tentative sur deux. Son seul point de la soirée, et unité statistique générée dans l’ensemble.

L’essentiel, on l’aura compris, était ailleurs. « Quelle sensation. J’ai entendu la foule applaudir lors de mon entrée et j’ai presque versé une larme. La douleur, la sueur et les larmes depuis un an et demi m’ont appris à chérir ce sport. Ce n’est que le début, j’ai hâte de poursuivre mes efforts », affiche le joueur sur Instagram.

Ce dernier vient ainsi de mettre fin à de longs mois de galère. Genou, hanche, pied… « MCW » a connu une série de blessures qui ne l’ont pas aidé à se stabiliser dans la Grande Ligue. Transféré par les Sixers dès sa deuxième saison vers les Bucks, il a ensuite multiplié les expériences infructueuses, à Chicago, Charlotte ou encore Houston.

Il commençait toutefois à remonter la pente avec le Magic, qui l’avait récupéré en mars 2019. Malheureusement pour le joueur de 31 ans, opéré de la cheville durant l’été 2021, sa santé avait encore eu raison de lui : il avait été coupé par la franchise floridienne sans avoir disputé le moindre match l’an dernier.

« J’ai évidemment beaucoup appris en neuf ans de carrière. […] J’ai connu des hauts et des bas. J’ai bien sûr commencé par gagner le titre de rookie de l’année, ce qui a été un énorme accomplissement dans ma carrière. (Puis) j’ai été malchanceux avec les blessures et j’ai connu des situations difficiles mais j’ai appris de toutes ces situations », avait-il confié en février 2022 à Syracuse.com, qui a couvert ses prouesses à l’université.

On rappelle que le meneur a paraphé il y a un mois un contrat de deux ans à Orlando, mais n’avait pas encore joué depuis cette annonce.

Ray Allen Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 MIL 82 31 43.0 39.3 82.3 1.2 2.8 4.0 2.6 2.7 0.9 1.8 0.1 13.4 1997-98 MIL 82 40 42.8 36.4 87.5 1.6 3.4 4.9 4.3 3.0 1.4 3.2 0.2 19.5 1998-99 MIL 50 34 45.0 35.6 90.3 1.1 3.1 4.2 3.6 2.3 1.1 2.4 0.1 17.1 1999-00 MIL 82 37 45.5 42.3 88.7 1.0 3.4 4.4 3.8 2.3 1.3 2.2 0.2 22.1 2000-01 MIL 82 38 48.0 43.3 88.8 1.2 4.0 5.2 4.6 2.3 1.5 2.5 0.2 22.0 2001-02 MIL 69 37 46.2 43.4 87.3 1.2 3.4 4.5 3.9 2.3 1.3 2.3 0.3 21.8 2002-03 * All Teams 76 38 43.9 37.7 91.6 1.2 3.8 5.0 4.4 2.9 1.4 2.6 0.2 22.5 2002-03 * MIL 47 36 43.7 39.5 91.3 1.0 3.7 4.6 3.5 3.2 1.2 2.5 0.2 21.3 2002-03 * SEA 29 41 44.1 35.1 92.0 1.7 3.9 5.6 5.9 2.5 1.6 2.8 0.1 24.5 2003-04 SEA 56 38 44.0 39.2 90.4 1.2 3.9 5.1 4.8 2.4 1.3 2.8 0.2 23.0 2004-05 SEA 78 39 42.8 37.6 88.3 1.0 3.4 4.5 3.7 2.1 1.1 2.2 0.1 23.9 2005-06 SEA 78 39 45.4 41.2 90.3 0.9 3.4 4.3 3.7 1.9 1.4 2.4 0.2 25.1 2006-07 SEA 55 40 43.8 37.2 90.3 1.0 3.5 4.5 4.2 2.1 1.5 2.8 0.2 26.4 2007-08 BOS 73 36 44.5 39.8 90.7 1.0 2.6 3.7 3.1 2.0 0.9 1.7 0.2 17.4 2008-09 BOS 79 36 48.0 40.9 95.2 0.8 2.7 3.5 2.8 2.0 0.9 1.7 0.2 18.2 2009-10 BOS 80 35 47.7 36.3 91.3 0.6 2.6 3.2 2.6 2.3 0.8 1.6 0.3 16.3 2010-11 BOS 80 36 49.1 44.4 88.1 0.6 2.8 3.4 2.7 1.8 1.0 1.5 0.2 16.5 2011-12 BOS 46 34 45.8 45.3 91.5 0.3 2.8 3.1 2.4 1.8 1.1 1.5 0.2 14.2 2012-13 MIA 79 26 44.9 41.9 88.6 0.5 2.2 2.8 1.7 1.6 0.9 1.3 0.2 10.9 2013-14 MIA 73 27 44.2 37.5 90.5 0.3 2.5 2.8 2.0 1.6 0.7 1.2 0.1 9.6 Total 1300 36 45.2 40.0 89.4 1.0 3.1 4.1 3.4 2.2 1.1 2.1 0.2 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.