Les Lakers remontent et LeBron James retrouve de l’appétit

Trois matches, trois victoires. Pour l’instant, le « road trip » des Lakers se déroule à merveille. Le match à Houston n’était évidemment pas le plus dangereux sur le papier et les Lakers ont été sérieux pour s’imposer largement, avec notamment 40 points d’Anthony Davis.

C’est une sixième victoire en sept matches pour Los Angeles. De quoi donner le sourire à LeBron James, auteur d’un nouveau triple-double (18 points, 11 passes et 10 rebonds), le 107e de sa carrière.

« On veut seulement se mettre en position de se battre pour le titre », explique le « King » à ESPN. « La saison est une longue route et c’est évident que notre alchimie n’est pas aussi forte que d’autres équipes qui visent le titre. Mais j’aime ce qu’on a construit depuis un mois. Même quand j’étais absent, j’étais satisfait de ce que je voyais. »

Depuis la « trade deadline » et avec leur nouvel effectif, les Lakers montrent en effet un visage bien plus intéressant, surtout en défense. Depuis la défaite contre Milwaukee, le soir de la fin des transferts, le 9 février, ils affichent un bilan de 15 victoires pour 7 défaites. Et ils ont pourtant été privés de LeBron James pendant un mois.

La sixième place de la conférence Ouest, pour une qualification directe en playoffs, est toujours possible puisque les Clippers et les Warriors n’ont même pas une victoire d’avance sur Los Angeles. Et mercredi soir, après un match à Utah la veille, le « King » et sa bande iront défier les Clippers…

« Ces quatre derniers matches sont très importants pour notre équipe », annonce le MVP des Finals 2020, qui a visiblement retrouvé de l’appétit. « Pas seulement en matière de bilan, de victoires et défaites, mais aussi pour l’alchimie. On doit continuer de s’appuyer sur ce qu’on a fait depuis un mois et construire dessus. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 50 36 50.0 30.6 76.5 1.2 7.2 8.4 6.8 1.7 0.9 3.2 0.6 29.0 Total 1416 38 50.5 34.4 73.5 1.2 6.3 7.5 7.3 1.8 1.5 3.5 0.8 27.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.