Avec ses deux records de franchise, Fred VanVleet imite Wilt Chamberlain !

Il restait sur un match moyen contre les Sixers, avec notamment 6 ballons perdus pour 6 passes décisives. Face aux faibles Hornets, Fred VanVleet a bien rebondi en réalisant un des meilleurs matches de sa saison et de sa carrière.

Le meneur de jeu des Raptors a compilé 20 points et 20 passes, pour seulement deux ballons perdus. Jamais un joueur des Raptors n’avait autant distribué d’offrandes malgré une forte concurrence : Damon Stoudamire, Jose Calderon ou encore Kyle Lowry évidemment. Tous s’étaient arrêtés à 19 passes.

« C’est un sacré honneur », a déclaré Nick Nurse. « Il y a eu de grands extérieurs dans l’histoire de cette franchise. C’est vraiment quelque chose d’important. Il a été très bon, en mettant la balle là où il le fallait. »

Seul Wilt Chamberlain a les records de points et de passes d’un même franchise

En décrochant ce record de franchise, Fred VanVleet l’ajoute à celui qu’il possède déjà au scoring, avec ses 54 points. Il est donc en possession des records de points et de passes d’une franchise NBA. Un seul autre joueur en a fait de même, et pas des moindres : Wilt Chamberlain, avec les Sixers.

Avec 68 points, le « Big Stilt » a ainsi le record de points sur un match de la franchise de Pennsylvanie. Et avec 21 passes, il a aussi le record de passes sur un match, à égalité avec Mo Cheeks et James Harden.

« Je prendrai la mesure de ça plus tard », a commenté le champion 2019. « Plus je m’éloigne de ce match à 54 points (en février 2021), plus je l’apprécie. Peut-être que ce sera pareil avec ce record-ci. »

Steve Clifford n’a pas besoin de temps pour juger la performance de « FVV ». « Il nous a détruits », a lancé le coach des Hornets pour ESPN. « Sur chaque pick-and-roll, soit il marquait, soit il obtenait la faute, ou alors il trouvait un shoot ouvert pour un coéquipier. On a tenté plusieurs défenses, mais rien n’a fonctionné. »

Cette performance s’inscrit dans la victoire des Raptors face à Charlotte et c’est un succès qui compte puisqu’il permet à Toronto d’assurer sa place en « play-in ».

« C’est vraiment important pour nous », glisse Fred VanVleet. « Depuis deux semaines, c’est simple, on doit gagner chaque match. On n’a pas à réfléchir plus que ça. Il faut gagner. On essaie de jouer notre meilleur basket à ce stade de la saison. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.3 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.5 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 65 37 39.7 34.8 89.5 0.4 3.7 4.2 7.0 2.8 1.7 2.1 0.6 19.7 Total 413 30 40.3 37.4 86.8 0.4 2.9 3.3 5.2 2.1 1.3 1.7 0.4 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.