Comme Victor Wembanyama, Zaccharie Risacher effectuera une tournée américaine

À la fin de la semaine, les Etats-Unis vont découvrir Zaccharie Risacher puisque l’ailier français de 17 ans va participer au Hoop Summit, le rendez-vous annuel organisé par Nike qui met aux prises l’équipe des Etats-Unis U19 (avec Bronny James cette année) à une sélection mondiale des meilleurs joueurs U19.

Attendu très haut à la Draft 2024, le fils de Stéphane Risacher aura une autre occasion de se montrer puisque l’Asvel a décidé d’imiter Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama avec une « tournée américaine » à la rentrée prochaine.

C’est ce que révèle Tony Parker dans les colonnes du Progrès, et l’Asvel disputera deux matches amicaux à Las Vegas les 7 et 9 septembre 2023. « Nous avons accepté l’offre de la G-League pour faire une tournée américaine l’été prochain et l’exposer le plus possible » explique le président de l’Asvel et nouveau Hall Of Famer. « Nous irons deux semaines aux États-Unis. Nous commencerons par un training camp à San Antonio et nous jouerons deux matches à Las Vegas ensuite, les 7 et 9 septembre. »

Contrairement aux Mets 92 en octobre dernier, les Villeurbannais n’auront pas encore repris le championnat, et il s’agira donc de rencontres de présaison. Du côté de la G-League, le championnat reprend habituellement début novembre, et ce n’est pas certain que les effectifs des adversaires de l’Asvel soient vraiment finalisés.