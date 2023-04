Alex Len à la relance à Sacramento

Auteurs d’une saison pleine, les Kings ont le luxe de pouvoir profiter des derniers matchs avant les playoffs pour tester différentes choses. Mike Brown a ainsi saisi l’occasion pour remettre Alex Len dans le bain et le placer parmi les potentiels pivots qui occuperont le rôle de back-up de Domantas Sabonis.

Après Trey Lyles, Chimezie Metu, Richaun Holmes voir le « two-way contract » Neemias Queta, c’est donc au tour d’Alex Len d’avoir sa chance. Le pivot ukrainien qui n’avait joué que 57 minutes lors des 74 premiers matchs bénéfice à nouveau des faveurs de Mike Brown depuis quelques matchs, et vient d’enchaîner trois rencontres à 13 minutes de temps de jeu et plus. Une grande première cette saison.

« Ce poste de pivot remplaçant a été occupé par beaucoup de gars différents, de Trey à Mezie, en passant par Richaun et même Neemias à quelques reprises », a rappelé Mike Brown. « Alex est probablement celui qui n’a pas eu beaucoup d’opportunités, alors nous avons eu envie de le lancer il y a quelques matchs contre Minnesota. C’était quelque chose que nous voulions voir et j’ai été agréablement surpris par Alex ».

Enchaîner les performances

Alex Len n’a pas manqué l’occasion de saisir sa chance en s’attelant d’abord au travail défensif. Face à Portland la semaine dernière, il s’est même distingué en recevant la chaîne récompensant le meilleur défenseur du match, un petit gadget mis en place par Mike Brown pour valoriser les performances défensives.

« Le coach m’a prévenu avant le match contre Minnesota, il m’a dit : ‘Sois prêt à faire partie de la rotation’, et je suis content d’en faire partie », s’est réjoui l’intéressé. « Je suis tout simplement heureux et reconnaissant. J’ai travaillé toute la saison, je me suis tenu prêt, j’ai veillé à ce que mon corps soit en bonne santé, j’ai fait de la musculation, je me suis fait soigner, etc. Il m’a fallu quelques matches pour trouver mon rythme, car lorsque vous ne jouez pas depuis longtemps, le jeu devient toujours un peu trop rapide, mais je l’assimile au fur et à mesure ».

Sa pugnacité et son professionnalisme ont incité Mike Brown à profiter de cette dernière quinzaine en saison régulière pour le voir à l’œuvre. Alors que ses coéquipiers Domantas Sabonis et Malik Monk ont loué son éthique de travail et la dureté qu’il pouvait apporter sur le terrain, Mike Brown penserait de son côté à lui remettre une nouvelle chaîne en fin de saison pour l’ensemble de son œuvre.

« C’est probablement le gars le plus professionnel que j’ai côtoyé », s’enflamme quelque peu le coach de Sacramento, qui ressort le traditionnel discours sur le joueur « qui arrive en premier et repart en dernier de l’entraînement ». « S’il y a un prix pour le meilleur coéquipier, il pourrait très bien lui revenir. Il est d’un grand soutien pour tout ce que nous faisons en tant que coéquipier, mais il n’en oublie pas pour autant de travailler. Il est le premier arrivé, le dernier parti, et il revient tout seul le soir. Il est toujours prêt physiquement et mentalement à jouer, et maintenant il a enfin l’occasion de jouer quelques minutes derrière Domantas et de prendre son rythme ».

Bénéfique pour l’équipe et le joueur

Même s’il n’y a pas eu la victoire au bout cette nuit face à San Antonio, il a encore apporté sa pierre à l’édifice avec 6 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres en 13 minutes pour un +/- de +13.

« Nous ne sommes pas encore fixés sur le choix du joueur (qui sera le remplaçant de Sabonis), et le fait de pouvoir donner à Alex quelques minutes à ce poste dans des matches importants est bénéfique pour nous, au cas où nous aurions besoin de lui en termes de match-ups », a poursuivi Mike Brown. « C’est également bénéfique pour lui, car cela va l’aider dans son rythme. Il a bien joué des deux côtés du terrain. Il a fait exactement ce que nous attendons de ce poste de pivot remplaçant ».

Il restera encore quatre matchs de saison régulière à Mike Brown pour voir Alex Len à l’œuvre (New Orleans, Dallas, Golden State, Denver) en attendant de connaître son premier adversaire en playoffs et le match-up qui conviendra le mieux.

Alex Len Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 PHX 42 9 42.3 0.0 64.5 0.9 1.4 2.4 0.1 1.6 0.1 0.6 0.4 2.1 2014-15 PHX 69 22 50.7 33.3 70.2 2.1 4.5 6.6 0.5 3.1 0.5 1.1 1.5 6.3 2015-16 PHX 78 23 42.3 14.3 72.8 2.3 5.3 7.6 1.2 3.0 0.5 1.9 0.8 9.0 2016-17 PHX 77 20 49.7 25.0 72.1 2.0 4.6 6.6 0.6 3.1 0.5 1.3 1.3 8.0 2017-18 PHX 69 20 56.6 33.3 68.4 2.5 5.0 7.5 1.2 2.3 0.4 1.1 0.9 8.5 2018-19 ATL 77 20 49.4 36.3 64.8 2.1 3.5 5.5 1.1 2.6 0.4 1.3 0.9 11.1 2019-20 * All Teams 55 18 55.5 27.1 64.8 1.8 4.0 5.8 0.9 2.3 0.4 1.0 0.9 8.0 2019-20 * ATL 40 19 54.6 25.0 63.0 1.7 4.0 5.8 1.1 2.3 0.5 1.0 0.8 8.7 2019-20 * SAC 15 15 59.3 66.7 70.8 2.1 4.0 6.1 0.5 2.3 0.2 1.1 1.0 5.9 2020-21 * All Teams 64 15 61.5 32.0 62.9 1.2 2.8 4.1 0.8 2.0 0.3 0.9 1.0 6.6 2020-21 * WAS 57 16 61.9 26.3 63.6 1.4 3.0 4.4 0.8 2.1 0.3 0.8 1.0 7.1 2020-21 * TOR 7 11 50.0 50.0 50.0 0.0 1.6 1.6 0.4 1.4 0.1 1.1 0.9 2.3 2021-22 SAC 39 16 53.4 28.6 65.1 1.3 2.8 4.1 1.2 2.6 0.3 1.1 0.6 6.0 2022-23 SAC 21 4 52.6 0.0 60.0 0.3 1.1 1.4 0.3 0.9 0.1 0.4 0.2 1.2 Total 591 18 50.7 32.7 68.3 1.8 3.9 5.7 0.8 2.5 0.4 1.2 0.9 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.