Betclic Elite : Monaco conforte sa place de leader en dominant Boulogne-Levallois et Victor Wembanyama

Le choc de Betclic Elite en tête du championnat entre Monaco et Boulogne-Levallois a tenu toutes ses promesses, et c’est la Roca Team qui a conforté sa place de leader en s’imposant face aux Metropolitans 92, comme à l’aller.

Les Franciliens avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout, en s’appuyant sur la paire Waters-Wembanyama pour mener 18-7. « Wemby » s’est ensuite illustré en début de deuxième quart-temps par une action incroyable, en s’offrant une claquette dunk sur sa propre tentative ratée à 3-points ! Une séquence qui a déjà fait le tour de la toile.

Monaco a bien rectifié le tir, que ce soit en défense sur la pépite de Boulogne-Levallois ou en attaque, avec le trio Strazel-Okobo-Motiejunas pour reprendre progressivement la tête. À +3 à la pause (40-37), les Monégasques ont ensuite débuté le troisième quart-temps par un 10-2 pour prendre le large (50-39).

Malgré les exploits de Tremont Waters, les Monégasques ont tenu bon jusqu’au bout ensuite, s’en remettant notamment à la maîtrise d’Elie Okobo pour s’imposer 87-68.

« Jusqu’à la pause, c’était encore jouable, même si c’était moins bon. Après notre entame intéressante, c’est dommage de se faire reprendre aussi vite. Tout est devenu plus compliqué derrière. Nous n’avions plus la même solidité. On a donné plus de largesse et Monaco en a profité », a regretté Vincent Collet, coach de Boulogne-Levallois. « Victor Wembanyama a été très bien défendu comme la dernière fois par un mec comme John Brown. Il n’a pas été bien servi. Malgré les blessures, je pense qu’on pouvait faire beaucoup mieux. Notre solidarité du début s’est évaporée et c’est ce qui nous a mis en difficulté. En plus de la qualité de notre adversaire. »

