Une New Balance Fresh Foam BB aux couleurs des Bulls

New Balance continue de placer la Fresh Foam BB au cœur de l’attention en dévoilant ce nouveau coloris aux couleurs des Bulls, sans doute conçu pour son égérie Zach LaVine, qui avait porté le modèle en premier en match, lors du NBA Paris Game en janvier dernier.

La tige principalement blanche est complétée par des finitions en noir, à l’arrière de la chaussure ainsi que sur le col et le haut de la languette. On trouve également des touches de rouge, sur la base arrière de la tige notamment et le logo présent sur la languette.

L’ensemble repose sur une semelle noire, blanche et translucide. La paire baptisée « Optic White » sera commercialisée le 4 avril pour 130 dollars.

(Via SneakerNews)

