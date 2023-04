Luka Doncic salue l’impact de Dirk Nowitzki sur la NBA et sa propre carrière

Comme l’a déclaré Jerry Colangelo, président du Hall of Fame, la prochaine classe à être intronisée au panthéon du basket restera à part dans l’histoire pour sa dimension internationale avec Pau Gasol, Tony Parker et Dirk Nowitzki. Leurs carrières ont ainsi servi de bascule et permis la mondialisation de la NBA.

« Je pense qu’il y a eu quelques gars qui ont un peu ouvert la voie pour nous », a modestement rappelé Dirk Nowitzki. « Puis la vague suivante est arrivée avec Pau Gasol, Tony Parker et moi-même. Et si nous avons contribué à rendre le jeu vraiment mondial et à aider quelques gamins en chemin, c’est évidemment une grande leçon d’humilité pour chacun d’entre nous ».

Passation de pouvoir

S’il y en a un qui a pu être témoin de l’héritage immense que Dirk Nowitzki a laissé à Dallas, c’est bien Luka Doncic, qui a repris le flambeau en arrivant en NBA vingt ans après son aîné, et en ayant la chance de le côtoyer pendant une saison. La première pour le Slovène, la dernière pour l’Allemand.

« Je pense que tout le monde savait qu’il allait y être. Il était vraiment très, très heureux, et je le suis vraiment aussi pour lui », a confié Luka Doncic, qui s’est remémoré ses meilleurs moments passés en compagnie du « Wunderkid ». « Je dirais probablement son dernier match en raison de l’excitation qu’il y avait autour de lui et à quel point les gens de Dallas étaient fiers de lui. Il a mérité tout ça. Mais je dirais que toute ma première saison en général a été marquée par son professionnalisme et par le fait qu’il était une personne extraordinaire. Pour moi, arriver en NBA et avoir un mentor comme Dirk, ça a tout changé. Ça m’a beaucoup aidé ».

Malheureusement pour lui, au moment de « checker » son calendrier, Luka Doncic s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas être présent pour la cérémonie d’intronisation au Hall of Fame prévue le 12 août prochain, la date coïncidant avec le rendez-vous organisé par la fédération espagnole de basket pour fêter ses 100 ans.

« Je ne serai pas là. Nous jouons à Malaga contre les États-Unis et l’Espagne, donc je ne pourrai pas être là ».

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.4 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.6 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 62 36 49.6 34.9 74.0 0.9 7.8 8.7 8.2 2.5 1.4 3.7 0.5 32.8 Total 326 34 46.5 33.9 73.8 1.0 7.6 8.6 8.0 2.3 1.1 4.0 0.4 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.