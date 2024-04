Damian Lillard assure qu’il n’a pas voulu mettre un terme à sa saison

La victoire des Lakers chez les Wolves a eu des répercussions directes sur les Blazers, car ils ne pourront désormais plus accéder aux playoffs. Un scénario loin d’être surprenant pour autant, puisque la franchise de l’Oregon avait déjà décidé un peu plus tôt dans la semaine de se passer de Damian Lillard (32.2 points, 7.3 passes, 4.8 rebonds) jusqu’à la fin de la saison.

Un choix sur lequel le meneur All-Star a d’ailleurs tenu à se justifier.

« Je ne dirais pas que c’est ma décision », explique-t-il ainsi. « Peut-être que l’équipe cherche à me protéger. Dès que j’ai connu un type de blessure semblable à une irritation ou quelque chose du genre, qui s’est aggravée, c’est venu d’une lourde charge de travail, du stress, du fait d’aller sur le parquet et d’essayer de me surpasser. Donc je dirais simplement qu’il y a quelque chose derrière et qu’ils essaient aussi de me protéger. »

En réalité, si les dirigeants de Portland ont tenu à écarter Damian Lillard, c’est surtout parce qu’ils veulent perdre un maximum de matchs d’ici la fin de saison, dans l’espoir d’obtenir un tour de Draft haut placé en mai prochain.

Déjà deux ans sans playoffs, à bientôt 33 ans…

Mais cela signifie également que cela fait maintenant deux ans d’affilée sans playoffs pour les Blazers, alors que « Dame » ne cesse pourtant de clamer dans la presse son amour pour sa franchise de toujours et son envie de gagner selon ses conditions. Quitte à terminer sa carrière sans bague…

Il faut dire qu’à bientôt 33 ans, le temps joue évidemment contre Damian Lillard, qui en est plus conscient que n’importe qui, et on se demande réellement si c’est à « Rip City » qu’il pourra, un jour, viser les sommets. Il n’empêche que, malgré cette perspective d’un palmarès vide de titre, l’intéressé a souhaité rappeler comment il envisageait l’avenir.

« J’ai juste envie de faire les choses par et pour moi-même », ajoute le meneur. « J’ai mon point de vue, ma position sur ce que je veux voir se produire. Mais dans ce business, on ne sait jamais [de quoi est fait l’avenir]. »

Des mots qui ne devraient toutefois pas empêcher certaines équipes rivales de revenir à la charge cet été et de se renseigner sur la situation de Damian Lillard…

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.