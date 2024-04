L’amer chapitre Kevin Durant – Kyrie Irving semble définitivement clos, du côté du Barclays Center de Brooklyn. Et définitivement aussi, la tête d’affiche de cette nouvelle ère sportive des Nets, comme s’il ne pouvait en être autrement, n’est autre que celui contre lequel le premier nommé a été échangé : Mikal Bridges.

Arrivé dans sa nouvelle équipe au début du mois de février avant la « trade deadline », l’ancien ailier de Villanova n’a pas trainé pour trouver ses marques et monter en puissance au sein du dispositif « new-look » des Nets.

Particulièrement au cours du mois de mars, que « Brooklyn Bridges » a bouclé avec 461 points, soit le deuxième mois le plus productif de l’histoire de la franchise derrière… Kevin Durant. Avec en guise de point final à ce mois énorme, cette nuit dans la victoire des siens face à Atlanta, une sortie à 42 points à 16/24 aux tirs, accompagnée de chants « MVP » du public d’un Barclays Center à guichets fermés officiellement conquis par sa nouvelle vedette.

« Ouais, c’était fou. Je ne m’y attendais pas » avouait-il d’ailleurs. « J’étais déjà fan du chant ‘Brooklyn Bridges’, mais là ce chant ‘MVP’ est sorti de nulle part. C’est une preuve d’affection de la part du public, ça fait très plaisir. »

Et sous l’impulsion de l’ailier qui sort donc du meilleur mois de sa carrière et qui joue clairement le meilleur basket de sa vie avec Brooklyn (27.5 points, 4.6 rebonds et 2.7 passes en 22 matchs), les Nets, malgré quelques turbulences sur le plan des résultats, ont réussi à rester à flot dans une conférence Est très relevée, s’accrochant avec ténacité à leur 6e place.

Pour la plus grande reconnaissance d’une « fanbase » pas épargnée par les turbulences et instabilités, tant sur le plan sportif que médiatique, au cours des trois dernières années.

« Ils m’ont accueilli à bras ouverts dans un contexte difficile, alors que j’étais assez contrarié de quitter Phoenix où j’avais passé toute ma carrière jusqu’alors » conclut-il ainsi. « Mais leur bienveillance m’a permis de m’intégrer sans transition. Je les remercie beaucoup pour cela. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.2 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.7 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 Total 474 33 48.0 37.5 84.6 0.9 3.2 4.1 2.6 1.9 1.2 1.2 0.6 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.