Les Celtics ont vécu un remake de « Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? »

Après avoir explosé les Bucks avec un succès de 41 points d’écart jeudi soir, les Celtics devaient confirmer dès vendredi contre le Jazz. Sauf que les circonstances ont compliqué les choses pour les finalistes 2022. En effet, Jayson Tatum et ses coéquipiers ont été bloqués à Milwaukee, après la rencontre.

Pourquoi ? Parce qu’il manquait un pilote dans l’avion, et ce n’est pas le titre d’un film… Les joueurs de Boston ont donc passé la nuit dans le Wisconsin, après avoir également connu des petits soucis de logistique pour trouver un hôtel. Pour la petite histoire, il est arrivé la même chose cette nuit aux Lakers, bloqués à Minneapolis.

« On a eu des soucis de vol donc on a voyagé ce vendredi matin, autour de 10h30 pour arriver à 13h30 », expliquait Grant Williams vendredi à Mass Live. « On n’a pas le contrôle sur ce genre de chose. On veut rentrer chez soi, mais les circonstances vous en empêchent. Après, il faut être professionnel et ne pas en faire une excuse. Avoir voyagé le jour du match ne change pas l’objectif. C’est facile si on perd de mettre ça sur le dos des problèmes de voyage. »

Voyager le jour du match n’est pourtant pas commun et les Celtics ont en plus affronté une équipe d’Utah motivée, car encore en course pour le « play-in », seulement six heures après être descendus de l’avion. Sans oublier les absences de Robert Williams III et Al Horford pour cette rencontre. « C’était dur, c’est clair. Mais peu importe les conditions, il fallait se battre et traverser ça », déclare Marcus Smart.

Cette victoire est importante pour les hommes de Joe Mazzulla car elle permet de revenir à 1.5 succès des Bucks, au sommet de la conférence Est. On le sait, les Celtics visent encore la première place et un revers contre le Jazz n’aurait clairement pas aidé pour cela.

« Tout était un peu chamboulé, mais on a vu ça comme un défi », poursuit Tatum, 39 points dans cette rencontre, toujours pour Mass Live. « Avec tout ce qui est arrivé, on aurait pu se trouver une excuse. Mais au fond, ça nous a rapprochés encore plus. On en a parlé dans l’avion, on était soudé pour se battre. Tout le monde était d’accord pour dire que rien n’était parfait, mais qu’on allait trouver une façon de gagner ce match. C’était plaisant de trouver une façon de l’emporter après ces 24 heures. C’était gratifiant. »