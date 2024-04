Gary Payton II est très vite redevenu indispensable

« C’est pour ça qu’on l’a récupéré ! » C’est ce qu’a lancé Stephen Curry après la victoire face aux Spurs, et ses propos visaient Gary Payton II décisif par sa hargne et l’énergie apportée dans le dernier quart-temps. Un ballon volé, un rebond offensif arraché, un panier… On a retrouvé le Payton de la saison passée, et c’est tout Golden State qui se sent mieux.

« Cela se passe de commentaires » poursuit Stephen Curry. « Cela permet de comprendre comment il nous a aidés à gagner un titre l’année dernière quand il est en bonne santé et comment il peut influencer le jeu de nombreuses façons différentes ».

Après son panier avec la faute, Stephen Curry est allé le remercier avec une célébration inédite. « Quand j’ai eu la faute et après ma célébration, je me suis assuré de lui montrer un peu d’affection parce qu’il a gardé la balle en jeu. Ce sont des petites choses que les gens ne reconnaissent pas vraiment, mais nous reconnaissons tous à quel point il est précieux avec des actions décisives même si ça ne se voit pas dans les stats. Mais il s’agit simplement de prendre du plaisir et de l’apprécier. »

Les Warriors parmi les pires équipes sur les ballons qui traînent

Côté stats, Gary Payton II a tout de même signé une belle ligne de stats avec 7 points, 8 rebonds, mais aussi 1 passe, 1 interception et 1 contre en 18 minutes. « Tout se fait naturellement comme on l’a eu avec nous toute l’année dernière » explique Jordan Poole. « On est heureux qu’il soit de retour, on sait à quel point il peut avoir un impact. »

Même discours chez Steve Kerr qui, toute la saison, a reproché à ses joueurs de manquer de punch en défense. « On avait besoin de ça. On avait besoin de cette énergie… On avait besoin de ces qualités athlétiques. Toute l’année, on n’a pas été bons sur les ballons qui trainent. Il y a une stat qui montre qu’on est parmi les derniers pour récupérer les ballons qui trainent. Gary peut aider dans ce domaine, pour créer des possessions supplémentaires et réaliser des actions importantes pour nous. »