Obi Toppin et RJ Barrett se chauffent en plein temps-mort

Pas besoin de Julius Randle pour que l’ambiance soit électrique chez les Knicks ! Cette nuit, ce sont Obi Toppin et RJ Barrett qui se sont embrouillés lors d’un temps-mort dans le 3e quart-temps. C’est Tom Thibodeau et des assistants qui se sont interposés pour les calmer.

Rien de bien méchant, et dès le retour sur le terrain, les deux ont même fait un câlin. « On est des frères. Tout va bien. On en a discuté » a expliqué Toppin, titulaire à la place de Randle.

Même réaction chez Barrett : « Tout va bien ! On se voit en gros tous les jours. Qui peut me dire qu’il n’a jamais eu des mots avec un membre de sa famille ? Ce n’est que ça, et juste après le temps-mort, c’était oublié. »

Pour Thibodeau, ce genre d’accrochage arrive tous les jours. « Les caméras sont partout, et ça arrive sans doute plus souvent que les gens ne l’imaginent. C’était dans le feu de l’action, et ça s’est calmé immédiatement. S’il y a un problème, qu’ils en parlent entre eux. Quand ils ont ensuite marché vers le terrain, j’ai su que tout allait bien. »

Pour Thibodeau, le plus important, c’est de vouloir gagner ensemble. « On est passé à autre chose, et on gagné le match. Quand tout le monde veut gagner, il y a parfois des différences de point de vue. On met l’équipe avant tout le reste, et c’est ce qu’on a fait. »