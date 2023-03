Draft 2023 | C’est l’heure pour Jalen Hood-Schifino de « faire le grand saut »

Jalen Hood-Schifino, premier « one-and-done » de l’ère Mike Woodson à Indiana. Le meneur des Hoosiers, après une solide saison « freshman » à Bloomington (13.5 points, 4.1 rebonds et 3.7 passes et le trophée de « Freshman Of The Year » en Big Ten), a en effet annoncé à ESPN qu’il se présentait à la Draft 2023.

« C’est l’heure pour moi de faire le grand saut » a-t-il ainsi déclaré. « Ma saison freshman a été incroyable. Le staff a tenu parole en m’accordant une confiance ultime. Nous n’avons pas gagné le titre comme nous l’espérions, mais globalement ce fut une saison réussie et l’expérience de jouer en March Madness était inoubliable. »

Dans le style d’un Josh Giddey ou d’un Cade Cunningham, Jalen Hood-Schifino est un de ces meneurs de grande taille (1m98) qui incarne le profil moderne du porteur de balle qui fait fureur en NBA aujourd’hui.

Déjà très à l’aise et créatif sur le « pick-and-roll », il sait alterner intelligemment entre la recherche de son propre tir et la distribution pour ses coéquipiers, alors que de l’autre côté du terrain son potentiel physique est également une source d’optimisme en ce qui concerne sa défense sur l’homme à l’échelon supérieur.

« Cette saison, je pense que les franchises NBA ont pu voir que je savais gérer une attaque et créer mon tir, mais aussi que je suis un joueur réfléchi » ajoute-t-il à ce sujet. « J’ai aussi hâte de montrer que mes qualités athlétiques et mon tir se transposent en NBA. »

Plutôt considéré à sa sortie du lycée comme un joueur à développer durant au moins deux saisons en NCAA, « JHS » a finalement placé la barre bien plus haut que ce à quoi on pouvait s’attendre, tant et si bien que ESPN le place à l’heure actuelle à la 13e position de son classement des meilleurs joueurs de la cuvée 2023 de la Draft.