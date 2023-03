Après sa saison en G-League, Adam Mokoka signe à Venise

Comme Timothé Luwawu-Cabarrot qui a rejoint la botte en cours de saison (à Milan fin novembre) sans véritable option en NBA, le jeune ailier tricolore de 24 ans, Adam Mokoka, a également décidé de rentrer en Europe et de rallier l’Italie, et plus précisément Venise, après sa saison en G-League terminée chez le Blue d’Oklahoma City, non qualifié en playoffs.

Passé par Nanterre l’année dernière, Adam Mokoka rêvait de retrouver une place dans la Grande Ligue cette saison, mais le musculeux ailier déjà passé par les Bulls (25 apparitions entre 2019 et 2021) n’a pas eu l’opportunité de se montrer, ni chez le Thunder ni dans aucune autre franchise NBA…

Malgré des moyennes établies à 13 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception en 30 minutes de jeu chez le Blue (où il a évolué avec ses compatriotes Ousmane Dieng et Olivier Sarr), l’ancien meilleur jeune du championnat de France en 2018 n’a pas réussi à séduire les recruteurs NBA, probablement à cause de son adresse toujours aussi douteuse (34% à 3-points, et 64% aux lancers-francs).

Actuel neuvième du championnat italien, Venise a surtout un beau coup à jouer en EuroCup, avec un huitième de finale qui se profile à la mi-avril face à l’Hapoël Tel-Aviv de Jaylen Hoard (qui vient d’être élu MVP de la dernière journée avec un double-double à 21 points et 10 rebonds d’ailleurs).

