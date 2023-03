Udonis Haslem tend la main à Ja Morant

Invité du podcast « The Pivot », Udonis Haslem est revenu sur l’ensemble de sa carrière, de ses débuts aux Gators de Florida à son passage en France, à Chalon-sur-Saône, pour finalement saisir la chance de sa vie en s’engageant pour le Heat, la franchise de sa ville natale, pour une aventure qui dure donc depuis 2003.

Depuis plusieurs années, UD apporte sa pierre à l’édifice comme cadre du vestiaire plutôt que par ses performances sur le terrain. S’il fait encore partie de l’effectif d’Erik Spoelstra à 42 ans, c’est qu’il est précieux dans son travail d’encadrement et d’accompagnement des plus jeunes pour les aider à atteindre leur plein potentiel.

Avec son expérience, il lui arrive aussi de donner des conseils à d’autres joueurs que ceux de Miami.

« Je ne suis plus seulement le vétéran d’une équipe, je suis un peu le vétéran de la ligue. J’ai des relations avec des gars dans toute la ligue. Vous seriez surpris de savoir combien de jeunes gars me sollicitent. Avec les réseaux sociaux, tu peux échanger avec tout le monde. Les gars d’autres équipes m’envoient des messages pour me poser des questions », a-t-il ainsi expliqué.

Son rôle fait écho à la situation de Ja Morant à Memphis, celle d’une jeune superstar qui manque visiblement d’un cadre ou d’un vétéran de la trempe d’Udonis Haslem à ses côtés pour essayer de le maintenir dans le droit chemin.

Entre la rue et la NBA, il faut choisir

L’ailier-fort du Heat voit des similitudes avec son parcours, notamment au début de sa carrière, lorsqu’il avait dû faire le tri dans son environnement pour rester un joueur NBA professionnel et performant.

À ce titre, UD aimerait devenir le mentor de Ja Morant, un peu comme il l’a été avec D-Wade en le protégeant sur et en dehors des terrains, et en lui donnant les bons conseils.

« J’aimerais avoir une relation avec lui. Je parle aussi à son père. Je comprends d’où ils viennent, je comprends son environnement… Je connais aussi la pression qu’on peut ressentir pour rester authentique. Je vais donc montrer comment évoluer dans ce milieu tout en profitant de la vie et en conservant cette indépendance par rapport à qui vous êtes et à ce que vous représentez, mais comme il faut. Car il y a une bonne façon de le faire ».

« UD » a aussi reconnu que Ja Morant jouait à un jeu dangereux en voulant évoluer à la fois dans une « ambiance de gang » tout en étant désormais une superstar NBA, ajoutant que le contexte est bien plus dangereux aujourd’hui.

« Je n’ai pas changé. J’ai changé des petites choses et j’ai changé ma vie, je l’ai un peu modifiée, mais je n’ai pas changé. Je suis très heureux d’être là où j’en suis aujourd’hui, parce que vous pouvez toujours vivre cette vie. Mais tu ne peux pas te comporter comme si tu étais dans la rue. Tu peux être du quartier, mais tu ne peux pas être de la rue. Il y a une différence. Il faut rester en dehors de la rue aujourd’hui. C’est un terrain de jeu complètement différent. Je ne suis pas dans la rue. Je ne peux pas faire ça », a-t-il poursuivi. « J’ai été dans la rue, mais tous mes potes qui venaient de la rue me regardaient en se disant qu’ils étaient heureux que j’en sois partie. Mais le tableau n’est plus le même aujourd’hui. Les règles du jeu ont changé. J’ai été chanceux à mon époque. Mais pour cette génération, c’est trop, il s’y passe trop de choses. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux ».

Udonis Haslem Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 MIA 75 24 45.9 0.0 76.5 2.5 3.8 6.3 0.7 2.6 0.4 1.0 0.3 7.3 2004-05 MIA 80 33 54.0 0.0 79.1 3.0 6.1 9.1 1.4 3.3 0.8 1.4 0.5 10.9 2005-06 MIA 81 31 50.8 0.0 78.9 2.1 5.8 7.8 1.2 2.7 0.6 1.0 0.2 9.4 2006-07 MIA 79 31 49.2 0.0 68.0 2.4 5.9 8.3 1.2 3.0 0.6 1.4 0.3 10.7 2007-08 MIA 49 37 46.7 0.0 81.0 2.2 6.9 9.0 1.4 3.0 0.8 1.4 0.4 12.0 2008-09 MIA 75 34 51.8 0.0 75.3 2.3 6.0 8.2 1.1 2.7 0.6 1.1 0.3 10.6 2009-10 MIA 78 28 49.4 0.0 76.2 2.1 5.9 8.1 0.7 2.2 0.4 1.0 0.3 9.9 2010-11 MIA 13 27 51.2 0.0 80.0 2.2 5.9 8.2 0.5 3.0 0.5 1.1 0.2 8.0 2011-12 MIA 64 25 42.3 0.0 81.4 1.8 5.5 7.3 0.7 2.2 0.6 0.9 0.4 6.0 2012-13 MIA 75 19 51.4 0.0 71.1 1.3 4.1 5.4 0.5 2.3 0.4 0.6 0.2 3.9 2013-14 MIA 46 14 50.7 0.0 56.8 0.9 2.9 3.8 0.3 1.7 0.2 0.5 0.3 3.8 2014-15 MIA 62 16 44.8 20.0 70.3 1.2 3.0 4.2 0.7 1.8 0.3 0.7 0.2 4.2 2015-16 MIA 37 7 37.7 11.1 75.0 0.3 1.8 2.0 0.4 0.7 0.1 0.1 0.1 1.6 2016-17 MIA 16 8 47.8 0.0 60.0 0.5 1.8 2.3 0.4 1.4 0.4 0.5 0.1 1.9 2017-18 MIA 14 5 20.0 12.5 50.0 0.2 0.5 0.7 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.6 2018-19 MIA 10 7 33.3 0.0 75.0 0.3 2.4 2.7 0.2 0.9 0.0 0.3 0.0 2.5 2019-20 MIA 4 11 36.4 33.3 75.0 0.3 3.8 4.0 0.3 1.5 0.0 0.3 0.0 3.0 2020-21 MIA 1 3 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2021-22 MIA 13 6 45.2 25.0 100.0 0.3 1.6 1.9 0.3 1.2 0.1 0.4 0.1 2.5 2022-23 MIA 6 8 8.3 0.0 50.0 0.7 0.7 1.3 0.0 1.3 0.2 0.0 0.2 0.5 Total 878 25 48.9 9.4 75.6 1.8 4.8 6.6 0.8 2.4 0.5 0.9 0.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.