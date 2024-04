Les Bucks complètement sonnés

Battus il y a un an en demi-finale de conférence par les Celtics, les Bucks n’ont pas réussi à rectifier le tir pendant cette saison régulière puisque la large victoire de Boston (140-99) permet à Jayson Tatum et les siens de décrocher le « tie-breaker » (2-1) en cas d’égalité à la fin de la saison. À cinq matches du terme, les Bucks possèdent deux succès d’avance sur les Celtics, mais leur première place n’est donc pas encore assurée. Pour Giannis Antetokounmpo, cette gifle doit servir de leçon.

« On sait ce qu’il en est. Ce n’est pas difficile à comprendre. Si on n’est pas concentrés et si on ne se donne pas à fond, ils vont nous botter le cul » constate le « Greek Freak ». « C’est aussi simple que cela. Ils l’ont fait ce soir. Ils ont gagné par 40 points. Si on n’est pas concentrés, si on ne se donne pas à fond et si on ne leur complique pas les choses, ils vont nous botter le cul. C’est aussi simple que cela. »

Pour autant, Giannis Antetokoounmpo assure que personne n’est inquiet chez les Bucks. C’est un accident, au lendemain d’une facile victoire face aux Pacers. Les Bucks ont pris ce back-to-back à la légère alors que les Celtics avaient des choses à prouver, et à se prouver.

« On s’est chié dessus »

« Il n’y a aucune niveau d’inquiétude, c’est un fait » poursuit-il. « Maintenant, on l’a en tête et c’est à nous de voir ce que nous allons en faire. Allons-nous jouer de la même manière ? Si nous jouons de la même manière, nous aurons le même résultat. Nous devons changer, nous devons être compétitifs, nous devons avoir de l’orgueil et j’espère que nous y parviendrons. Si nous y parvenons, nous aurons peut-être une chance de gagner. »

Il n’empêche que cette semaine, les Bucks ont perdu de 23 points à Denver, et donc de 41 points face aux Celtics. C’était à chaque fois dans des « back-to-back » mais la manière n’y était pas. « Je ne vais pas mentir, je ne sais pas si c’était notre cinquième match en sept jours » répond Jrue Holiday à propos du calendrier récent des Bucks. « J’avais l’impression qu’on était concentrés, mais en fait, on s’est chié dessus. Par là, je veux dire qu’on n’a pas joué au mieux de nos capacités. On n’a pas joué aussi bien qu’on aurait pu. »

Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks se doivent d’être capables de répondre par leur défense quand les shoots ne rentrent pas. Cette nuit, ils ont très vite baissé les bras.

« L’attaque ne devrait pas avoir un impact sur la défense » rappelle-t-il. « Mais c’est le basket, et ça arrive parfois… C’est le cas, évidemment, quand le ballon circule et qu’on met ses tirs, l’équipe a alors plus d’énergie. Il ne faut pas y penser, mais c’est la réalité. (…) Ce n’est pas une excuse pour que notre défense ne soit pas au rendez-vous. Je pense que nous devrions être assez matures pour savoir que si nous ne réussissons pas nos tirs, nous devons quand même être capables de défendre, ce que nous n’avons pas fait ce soir. Nous n’avons pas mis de tirs, nous n’avons pas défendu. J’espère que nous pourrons tirer des leçons de ce match, regarder des vidéos et nous améliorer la prochaine fois que nous jouerons un match ou que nous jouerons contre eux. »

Le prochain match, c’est aussi une grosse affiche puisque les Bucks reçoivent les Sixers de Joel Embiid !