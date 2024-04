Tyrese Haliburton et Myles Turner au frigo pour la fin de saison ?

Avec 3.5 victoires de retard sur la dixième place de la conférence Est et seulement cinq rencontres encore à jouer, les Pacers ne peuvent plus viser le « play-in », sauf si un miracle se produit. Surtout que la franchise reste sur quatre défaites d’affilée…

Et ce ne sont pas les propos de Rick Carlisle qui vont redonner de l’espoir aux fans des Pacers. Le coach envisage en effet de laisser Tyrese Halliburton et Myles Turner, touchés à la cheville, sur le banc pour la fin de saison. Le premier n’a pas joué les deux derniers matches, le second les trois derniers.

« Si on me demande s’il y a une possibilité pour qu’ils ne jouent plus, je réponds : oui, c’est possible », annonce Rick Carlisle pour l’Indy Star. « Ce n’est pas impossible non plus qu’un des deux rejoue aussi. On va voir ça match après match. »

Quant à Buddy Hield, lui aussi absent depuis deux matches alors qu’il n’avait pas manqué une rencontre jusque-là, il n’est pas blessé, mais simplement malade. Le shooteur a repris l’entraînement mercredi et, contrairement au pivot et au All-Star, lui, devrait finir la saison.

« J’avais de la fièvre, la grippe », explique-t-il. « J’aurais pu jouer mais ils ne le voulaient pas car j’aurais infecté les autres joueurs. Tout le monde l’aurait eu ensuite. Donc c’était la bonne décision à prendre, de rester à l’écart, même si je voulais jouer les 82 matches. »