Un nouveau coloris de la Jordan Why Not 0.6 disponible en France

Russell Westbrook est de retour en forme depuis une semaine et Jordan Brand en a profité pour dévoiler un nouveau coloris de la Jordan Why Not 0.6, le modèle signature du meneur des Clippers.

La tige entièrement noire est complétée de finitions couleur or, notamment pour faire ressortir les « Jumpman » et les logos du joueur. La semelle intermédiaire blanche repose sur une semelle extérieure façon marbrée, en noir et blanc.

La bonne nouvelle du jour, c’est que la paire, et ce coloris en particulier, est d’ores et déjà disponible sur le marché européen et donc en France sur le site officiel de Nike au prix de 149,99 euros.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la MB.01 PE Digital Camo. Ancien modèle Player Exclusive réservé à LaMelo Ball, le coloris Digital Camo de la MB.01 est désormais disponible en édition limitée chez basket4ballers. Livraison et retours gratuits dès 80€ d’achat.