Jabari Smith Jr. est passé par toutes les émotions lors de sa saison rookie

Drafté en 3e position par les Rockets en 2022, les débuts en NBA de Jabari Smith Jr. ne se sont pas vraiment passés comme il l’espérait. Sorti de l’université d’Auburn, et longtemps annoncé comme le premier choix de la cuvée, il avait déjà été déçu de ne pas être appelé en premier par Adam Silver.

Et ses premiers mois au sein de la Grande Ligue ont été très compliqués. Avec son gabarit léger, les poids lourds ne se sont pas privés pour le dominer dans le secteur intérieur pendant que son tir extérieur ne répondait pas à l’appel. Résultat : il n’a shooté qu’à 35% sur son premier mois en NBA. Sur ses 35 premiers matchs, son adresse au tir était ainsi problématique avec 35% en catch-and-shoot, 39% sur les drives et 37% en sortie de dribble. De plus, il a été limité très rapidement par des blessures à la cheville et au poignet. Un véritable calvaire pour le rookie…

« Est-ce que je ressentais la pression par rapport aux attentes qui étaient sur moi ? Oui, sans aucun doute. C’est dans ma nature » reconnait Jabari Smith Jr. « Les choses vont tellement vite quand vous êtes un rookie. Il y a beaucoup d’attentes autour de vous et vous essayez juste de survivre » ajoute son coach, Stephen Silas.

D’un point de vue collectif, c’était encore pire avec un roster rempli de jeunes, qui ne défendent pas. Voilà la recette concoctée au Texas, les Rockets débutant la saison avec 2 victoires pour 12 défaites.

« Cette ligue est tellement différente de l’université » a expliqué Jabari Smith Jr. en levant les mains. « C’est un style de jeu complètement différent ».

Une fin de saison encourageante

Dernièrement, il y a toutefois eu une légère éclaircie du côté de Houston, avec cinq matchs remportés sur le mois de mars. Parmi eux, des succès de prestige face aux Celtics et aux Lakers.

Durant cette période, Jabari Smith Jr. a semblé beaucoup plus libéré dans son jeu. Sur le mois de mars, ses statistiques sont d’ailleurs bien meilleures avec 15.3 points et 7.6 rebonds en moyenne par match à 47.2% au tir dont 36.6% à 3-points. Mais l’on retiendra surtout ce sublime « game winner » à 3-points face aux Pelicans à la toute dernière seconde, le 17 mars, qui avait permis à Houston d’enchainer une troisième victoire de suite.

« J’essaie simplement de jouer librement. La pression peut vous affecter et j’ai essayé de ne pas trop m’en mettre » raconte Jabari Smith Jr. « En arrivant dans une équipe qui a besoin de votre aide, et que vous voulez aider, quand vous avez l’impression de ne pas le faire, vous pouvez vous en vouloir. Je me suis alors contenté de m’amuser ».

Stephen Silas a indiqué que Jabari Smith Jr. était désormais beaucoup plus vocal aux entrainements. Le rookie aurait pris personnellement les déclarations de Draymond Green, qui avait souligné le manque de vétérans dans le groupe pour épauler le coaching staff.

« Il commence à comprendre comment fonctionne la NBA. Il réussit des tirs, mais son leadership commence aussi à se montrer » a vanté Stephen Silas. « Si nous avons un joueur de 19 ans qui est aussi mature et qui peut devenir le leader de ce groupe grâce à son jeu et à sa personnalité, alors nous avons vraiment quelque chose ».