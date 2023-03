Austin Reaves et LeBron James en ont forcément profité pour chambrer Pat Beverley

Pat Beverley avait joué un vilain tour aux Lakers, à Los Angeles, se permettant de chambrer LeBron James avec un geste « too small » qui s’est finalement retourné contre lui…

Car la nuit dernière, à Chicago, les « Purple & Gold » se sont vengés, d’abord en s’imposant logiquement derrière les 38 points d’Anthony Davis. Mais aussi en rendant à Pat Beverley la monnaie de sa pièce.

On a ainsi vu le « King » beaucoup parler à Pat Beverley. On a surtout vu Austin Reaves refaire le geste « too small » après avoir inscrit un panier face au meneur de Chicago en fin de match. « AR (Austin Reaves) me soutient toujours » s’amusait LeBron James. « Même s’il préférait Kobe en grandissant. Mais bon, je lui pardonne (rires) ».

De son côté, Pat Beverley s’attendait à la réponse des Lakers. C’est le jeu…

« Je l’attendais. Je savais que ça allait sortir à un moment donné. Je suis content qu’il l’ait fait » assure-t-il même au sujet d’Austin Reaves. « Il joue de la bonne façon. Et il joue ainsi depuis le début de la saison. Il laisse les choses venir à lui et il est vraiment très malin sur le pick-and-roll. »

Quant à Austin Reaves, il explique que c’est bon enfant.

« Ce n’était pas quelque chose à laquelle j’ai pensé tout le match. Mais c’était le bon moment, et la bonne situation pour le faire. Moi et Pat, on a une très bonne relation. Je le respecte. C’est juste de la compétition. »

Il faut dire qu’en face, Patrick Beverley n’a cette fois pas du tout brillé avec un zéro pointé (0 point à 0/5 à 3-points) en 25 minutes. Et le pire +/- de la rencontre à -32 !