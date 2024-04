De retour, James Harden est toujours gêné par son tendon d’Achille

Comme les Sixers restaient sur trois défaites d’affilée, le retour de James Harden était une bonne nouvelle. Surtout que le MVP 2018 a rendu une bonne copie dans cette victoire face à Dallas, avec 15 points et 12 passes.

Mais pour autant, les soucis du joueur au tendon d’Achille gauche, les mêmes qui ont expliqué sa récente absence, ne semblent pas réglés.

« Je ne sais pas d’où ça vient, mais ça me gène depuis quelques mois », confirme l’ancien des Rockets pour ESPN. « Je voulais continuer malgré tout, mais lors du dernier match que j’ai joué, c’était vraiment insupportable, donc je ne pouvais même plus jouer. Il reste six matches et après on aura une semaine pour se préparer. C’était le moment de revenir. »

James Harden avait quitté le parquet contre les Bulls, le 21 mars, après un mauvais match (2/14 au shoot) et en boitant. Et même s’il était visiblement prêt pour affronter Denver lundi, la franchise a préféré jouer la prudence et repousser son retour de deux jours.

« Je me sens bien. Vers la fin de match, j’ai ressenti une douleur, mais je m’y attendais. Je vais faire des soins après ce match, pareil après Toronto », annonce James Harden, en référence au prochain match de Philadelphie vendredi soir. « Je ne pense pas que cette douleur va partir, mais je serai sur les parquets. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 Total 1072 35 44.1 36.4 86.1 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.