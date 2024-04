Russell Westbrook voulait prouver qu’il n’est pas fini !

C’est l’avantage d’avoir Russell Westbrook dans son équipe… Quand Paul George et Kawhi Leonard ne sont pas là, il peut prendre les choses en main, comme il le faisait au Thunder ou aux Wizards. Et c’est ce qu’il a fait cette nuit en signant son meilleur match de l’année avec 36 points, 10 passes à 13 sur 18 aux tirs, dont 5 sur 5 à 3-points.

On a l’impression de lire la ligne de stats de Stephen Curry, mais c’est bel et bien celle d’un Westbrook rageur et chambreur, et surtout ultra-efficace pour permettre aux Clippers de s’imposer à Memphis.

« On a juste gardé notre sang-froid » explique l’ancien MVP à propos de la fin de match. « Comme meneur de jeu, j’ai appris que les cinq ou six dernières minutes d’un match sont très importantes. Il faut réussir des stops, trouver de bons tirs. On a fait du bon travail dans l’exécution en fin de match. »

La performance des Clippers n’est pas anodine puisque les Grizzlies restaient sur 7 victoires de suite, et même 12 à domicile ! Pour Russell Westbrook, c’est même doublement « historique ». Il est ainsi le premier joueur de l’histoire à cumuler au moins 30 points et 10 passes dans un match avec cinq équipes différentes, et il est aussi le premier joueur de l’histoire des Clippers à finir avec au moins 35 points, 10 passes et 2 contres. Enfin, cette perf’ lui permet de devenir le 27e meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, et de dépasser… Allen Iverson !

Russell Westbrook donne le tempo

« Je suis très privilégié d’être toujours là, et mon état d’esprit n’a pas changé, même si mon rôle change » explique-t-il après le match. « On possède une équipe incroyable avec Kawhi et PG, et je sais que mon rôle a quelque peu évolué. Mais ce soir, on a gagné en équipe et c’est génial. »

Consultant TV, Jim Jackson lui demande s’il y a eu un déclic chez lui, et si on a retrouvé le « vintage » Russell Westbrook. « Jim, c’est juste la période de l’année qui fait ça ! Je ne laisserai personne dire que je ne suis nulle part. Je suis toujours là. Mon rôle a un peu changé, mais je suis toujours là ! »

Pour Tyronn Lue, Russell Westbrook a cette capacité à donner du rythme. Il ne joue jamais avec le frein à main.

« Il joue comme ça tous les soirs, et on a besoin de ce rythme. Cela permet d’avoir des paniers faciles, sur des lay-up ou sur le jeu de transition » apprécie le coach des Clippers, qui revient aussi sur les derniers entraînements. « On a eu des séances très difficiles, comme dans un training camp, et on en avait besoin. Russell impose son rythme depuis 15 ans. Il a été MVP, il a été meilleur marqueur de la NBA, mais ce qu’il apporte chaque jour dans cette équipe, c’est du travail, du rythme et il montre la voie aux jeunes. »