Le MVP de la nuit | Jrue Holiday se met sur son 51

« Je me sens comme Giannis. Mais sans les dunks. » On comprend bien cette phrase de Jrue Holiday. Car quand Giannis Antetokounmpo fait une grosse prestation, il y a très souvent quelques puissants dunks à la clé, qui peuvent garnir le Top 10.

Inutile d’aller chercher ça dans la performance du All-Star, auteur de 51 points à 20/30 au shoot, 8 rebonds et 8 passes décisives face aux Pacers. Le meneur de jeu a certes inscrit 15 paniers et 30 points dans la raquette, comme le Grec le fait, mais ce sont de simples lay-ups.

« Il a simplement montré à quel point il est bon et ce dont il est capable », explique Brook Lopez au JS Online. « C’est dingue comme ça semble facile. C’étaient des paniers typiques de Jrue. Il était agressif. »

Le 14e joueur à 50 points et plus cette saison

Rien de spectaculaire dans son match donc, si ce n’est le total final. C’est son nouveau record en carrière, décroché à 32 ans passés, alors que, jusqu’à maintenant, il n’avait jamais dépassé 40 points dans une rencontre.

« J’en suis évidemment heureux », commente l’ancien des Pelicans. « Ça m’a pris 14 saisons pour arriver à 50 points et ça arrive dans un match qu’on avait besoin de gagner. Je ne peux pas être plus heureux. »

Jrue Holiday est ainsi le 14e joueur de la saison à franchir le mur des 50 points, et le sixième de l’histoire de la franchise de Milwaukee. Pas un mince exploit pour Giannis Antetokounmpo.

« Il a été incroyable. On avait besoin de ça, de chacun de ses 51 points. C’est difficile de marquer 50 points. Ce n’est pas facile du tout. J’ai joué presque 720 matches dans ma carrière et j’ai marqué 50 points six fois, plus une fois en playoffs » rappelle tout de même le « Greek Freak ».