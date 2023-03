Convention collective : Adam Silver espère toujours un accord avec les joueurs d’ici demain

La NBA et le syndicat des joueurs ont plusieurs fois repoussé la date-butoir des négociations au sujet de la prochaine convention collective mais, pour l’instant, ça n’a pas permis de parvenir à un accord.

La ligue, les propriétaires et les joueurs ont jusqu’à demain, 31 mars, pour parvenir à un compromis.

Un « lockout » le 30 juin ?

« Je pense que les deux parties comprennent qu’il s’agit d’une occasion à ne pas manquer », a expliqué Adam Silver après une réunion du bureau des gouverneurs de la ligue à New York. « En effet, si nous ne parvenons pas à conclure un accord ce vendredi, la prochaine date butoir sera le 30 juin, c’est-à-dire à la fin de la saison. L’idée derrière ces échéances précoces est justement d’essayer d’éviter d’aller jusqu’au bout ».

Les parties vont donc continuer à négocier sur les points qui coincent encore, l’optimisme étant globalement de rigueur. Même s’il y a par contre une différence de fond sur la stratégie en cas d’échec des négociations.

Si aucun accord n’est trouvé d’ici demain soir, il y a de bonnes chances pour que les points de blocage soient encore présents au 30 juin. Et si aucun accord n’est trouvé d’ici là, alors la NBA se retirera de l’accord précédent, avec un an d’avance. Cela mettrait la ligue en pause, via un « lockout », le temps qu’un nouvel accord soit négocié.

Du côté du syndicat des joueurs, on admet aussi de grosses avancées, mais on regrette que la ligue ne souhaite pas aller au bout de l’accord collectif, en 2024, en cas d’échec des négociations cette année.

« La date du 31 mars est importante, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver un accord avec la ligue » explique Tamika Tremaglio, directrice exécutive du syndicat des joueurs. « Si nous ne trouvons pas d’accord et que la ligue décide de se retirer de l’accord, ce serait une déception par rapport à tout le travail effectué par les deux camps lors des négociations, et le fait que nos demandes sont justes. Pour les fans, ça ne changera rien. Les matchs se joueront toujours. Le syndicat des joueurs n’a de toute façon pas l’intention de se retirer de l’accord. »

Ça ne changera rien pour la fin de saison, mais ça pourrait tout changer le 30 juin. Dans les deux camps, on espère toutefois éviter cette situation car la ligue se porte bien financièrement, et elle a bien amorti le choc de la pandémie. Les deux camps admettent d’ailleurs de grosses avancées sur les principaux points de désaccord.

Les droits de diffusion régionaux au cœur du problème ?

Mais qu’est-ce qui bloque encore, alors ? Adam Silver a plusieurs fois évoqué l’évolution des médias dans sa conférence de presse, notamment par rapport à la télévision régionale.

C’est que Diamond Sports, qui diffuse une bonne partie des matchs des franchises sur ses antennes régionales, a récemment déposé le bilan. C’est tout l’écosystème télévisuel qui est ainsi en train d’évoluer, aux Etats-Unis comme ailleurs, et la NBA souhaite évidemment en tenir compte dans les négociations avec le syndicat des joueurs.

« On assiste à une évolution, une transformation des médias vers les services de diffusion en continu, et nos partenaires actuels, Disney (la maison-mère d’ESPN) ou Warner Bros. Discovery, se concentrent également sur les services de diffusion en continu », a conclu Adam Silver. « Il est évident que d’autres acteurs du marché pourraient être intéressés par la NBA, mais en même temps, si l’on inclut les opérateurs virtuels, ainsi que le câble et le satellite traditionnels, la NBA est toujours présente dans 75 millions de foyers. C’est toujours un pilier de la façon dont les gens regardent nos matchs et, je pense, regarderont nos matchs dans un avenir proche. »