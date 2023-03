La Zion 2 va délaisser un peu l’univers manga pour retrouver un autre thème cher à Zion Williamson avec cette version « Light Camo », alors qu’une version camouflage avait déjà habillé la Zion 1. Ça tombe plutôt bien, Zion Williamson étant un peu en opération « commando » pour essayer de revenir de blessure à temps afin d’aider les Pelicans à bien finir la saison.

La base de la tige blanche est recouverte de motifs en camouflage clairs, aux tons gris, avec des parties en daim et en nubuck. Les finitions au niveau du col et de la languette ressortent en noir, et les logos en rouge-orange. L’ensemble repose sur une semelle blanche, noire et rouge.

Plus d’infos à venir quand à la date de sortie de ce coloris « Light Camo » de la Zion 2, vendue à 119,99 euros.

