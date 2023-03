Une performance capitale pour PJ Washington

En cette fin de saison, les Hornets jouent les trouble-fête dans la course aux playoffs. Après avoir piégé Dallas à deux reprises, Charlotte est allé s’imposer à la surprise générale sur le parquet d’Oklahoma City (137-134).

Pourtant, les hommes de Steve Clifford sont fortement diminués en cette fin de saison puisqu’au moment de l’entre-deux, il étaient privés de LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, Cody Martin et Kelly Oubre Jr, auxquels il a fallut ajouter le forfait de dernière minute de Dennis Smith Jr.

C’est donc PJ Washington, auteur de son record en carrière avec 43 points, qui est devenu le « go-to-guy » d’un soir pour permettre aux siens de signer une 3e victoire consécutive.

« Beaucoup de gars ont bien joué » a apprécié Steve Clifford. « Notre circulation de balle était bonne. Nous avons réalisé 34 passes décisives et PJ a évidemment été formidable. Nous avons eu une période où nous avons pu prendre l’avantage grâce à lui. Il a marqué, il a créé des tirs pour tout le monde. Il a très bien joué ».

Un quatrième quart-temps exceptionnel

À l’entame des 12 dernières minutes, le Thunder menait pourtant de 6 points (99-93), et c’est à ce moment-là que PJ Washington va entrer dans la zone en marquant 22 points dans le seul 4e quart-temps ! Un numéro de pyromane avec l’adresse qui va avec : 8/11 au tir dont 3/5 à 3-points.

« Nous avons joué avec la bonne mentalité. Tout le monde a joué ensemble. Nous avons réussi de bons tirs. Nous avons joué les uns pour les autres. Je suis fier d’eux » a réagi le héros du soir. « Le mérite en revient à mes coéquipiers qui m’ont permis de me retrouver dans mes spots de tir préférentiels. J’ai juste essayé d’être agressif sur les tirs que j’ai pris, d’aller dans la peinture et de prendre des tirs faciles. J’ai eu l’impression d’être dans un bon rythme dès le début du match et j’ai essayé de continuer sur cette lancée ».

Au final, la ligne de stat est impressionnante avec 43 points, 6 rebonds, 5 passes décisives à 66.7% au tir dont 55.6% à 3-points. C’est son deuxième match à plus de 40 points en carrière. Ils ne sont que huit à avoir réalisé plusieurs matchs à +40 points avec les Hornets, Kemba Walker (16 fois) et Glen Rice (10) l’ayant fait le plus.