Objectif NBA pour Rayan Rupert

Battu en finale de la NBL par les Sydney Kings, Rayan Rupert a terminé sa saison en Australie, avec son équipe des New Zealand Breakers. Le Français peut donc maintenant regarder vers l’avenir et beaucoup l’attendent désormais en NBA.

Mais l’arrière, observé par Sean Marks, le GM des Nets, en cours de saison, n’a pas encore pris sa décision pour la Draft 2023. Néanmoins, le petit frère d’Iliana pense à la ligue américaine.

« La NBA a toujours été un objectif », confirme-t-il, invité par l’émission NBA Extra. « Mais cela ne s’arrête pas à la Draft, qui n’est qu’une petite partie. Le plus dur, c’est forcément après. Pouvoir me confronter aux meilleurs joueurs du monde, que je regarde à la télé depuis que je suis petit, c’est un rêve pour tout joueur de basket. Je pense être prêt même si, comme tout jeune joueur, je dois encore progresser. »

Le fils du regretté Thierry Rupert a aussi expliqué qu’il voulait avant tout devenir professionnel et qu’il avait ainsi refusé des offres universitaires aux États-Unis. La NCAA n’a jamais été « un plan de carrière » pour lui.

Il va prochainement s’envoler vers Dallas pour travailler et prendre sa décision, avec ses agents. « Ça va venir avec l’âge, mais je dois me développer physiquement et je dois améliorer mon tir », précise-t-il. « Mon shoot a progressé cette année, mais je suis encore un peu irrégulier. Je veux devenir un joueur complet. »

Crédit photo : Christophe Canet (BeBasket)