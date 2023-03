Course aux playoffs | West Side Folie

À 11 journées de la fin de la saison régulière, on ne connaît toujours que deux qualifiés pour les playoffs à l’Ouest, les Nuggets et les Grizzlies. Les Kings pourraient les accompagner dès ce soir, ou très bientôt puisque les coéquipiers de Domantas Sabonis n’ont besoin que d’une victoire, en fonction des résultats de leurs poursuivants.

Des poursuivants toujours aussi collés les uns aux autres ! Les Suns (40-35) ne sont toujours pas assurés d’aller au… « play-in » puisqu’il n’y a que trois succès d’écart avec les Mavericks, 11e. D’ailleurs, la course au Top 6 est devenue plus passionnante que la course au « play-in » puisque les Clippers (40-36) et les Warriors (40-37) ont vu les Wolves (39-37) s’inviter, le temps d’une soirée, dans le Top 6. Les coéquipiers de Rudy Gobert restent sur quatre victoires d’affilée. Dans les projections ESPN, le Top 7 est quasi bouclé.

Le Jazz hors course ?

Il reste entre cinq et sept matches à jouer pour les neuf équipes concernées encore par les playoffs et le « play-in », et un petit écart s’est creusé avec le 8e, les Pelicans (38-38), qui possèdent le calendrier le plus difficile.

Derrière, on trouve les Lakers (37v-38d) et le duo Thunder-Mavericks (37v-39d). Dallas a perdu gros avec ces deux revers face aux Hornets, tandis que le Jazz semble hors course avec ses quatre revers d’affilée, beaucoup de blessés, et seulement 35 victoires pour 40 défaites.

LES RENCONTRES IMPORTANTES DE LA SEMAINE

Mercredi : Sixers – Mavericks ; Bulls – Lakers ; Grizzlies – Clippers ; Thunder – Pistons ; Suns – Wolves.

Jeudi : Nuggets – Pelicans.

Vendredi : Pacers – Thunder ; Grizzlies – Clippers ; Wolves – Lakers ; Warriors – Spurs

Samedi : Heat – Mavericks ; Pelicans – Clippers

Dimanche : Wolves – Blazers ; Thunder – Suns ; Rockets – Lakers ; Hawks – Mavericks ; Nuggets – Warriors

ESTIMATIONS

PROJECTIONS ESPN (chances de playoffs) PROJECTIONS B-REF (chances de playoffs) 1. Nuggets (100%) 1. Nuggets (100%) 2. Grizzlies (100%) 2. Grizzlies (100%) 3. Kings (100%) 3. Kings (100%) 4. Suns (98.8%) 4. Suns (98.6%) 5. Clippers (92.2%) 5. Warriors (86.1%) 6. Warriors (91%) 6. Wolves (83.3%) 7. Wolves (88.1%) 7. Clippers (82.1%) 8. Lakers (45.6%) 8. Pelicans (52.7%) 9. Mavs (35.8%) 9. Lakers (34.6%) 10. Pelicans (35.7%) 10. Thunder (30.1%) 11. Thunder (11.8%) 11. Mavs (28%) 12. Jazz (0.9%) 12. Jazz (3.8%)

DIFFICULTÉ DU CALENDRIER (selon Tankathon)