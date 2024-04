Miami reste prudent avec Kyle Lowry

Les fans de Toronto n’ont pas eu la chance de voir Kyle Lowry dépasser les 25 minutes de jeu mardi soir, à l’occasion du retour du meneur de Miami « chez lui », à la Scotiabank Arena. Même si ça fait désormais trois semaines maintenant qu’il a repris la compétition après plus d’un mois d’arrêt à cause de douleurs récurrentes au genou, le cas du meneur vétéran est toujours suivi avec attention par le staff médical floridien.

Ce dernier a ainsi décidé de limiter son temps de jeu par précaution. Toujours utilisé en sortie de banc depuis son retour, le joueur qui a fêté ses 37 ans ce week-end essaie de s’y faire.

« C’est ma volonté de fer qui m’a en quelque sorte permis de me retrouver dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Je dois donc faire preuve d’intelligence dans cette affaire en accord avec la franchise. Je pense que nous avons été sur la même longueur d’onde avec tout ce que j’ai fait, en sortant du banc, les minutes, le timing et tout le reste, en m’assurant d’être disponible et d’être capable d’être moi-même quand j’entre en jeu », a-t-il déclaré, ajoutant que les recommandations venaient du staff et non pas de lui.

Pas plus de 25 minutes par match et pas de « back-to-back »

À ce titre, même s’il ne s’est pas surmené hier à Toronto, Kyle Lowry devrait être ménagé ce soir alors que le Heat est attendu au Madison Square Garden en « back-to-back » pour affronter les Knicks. Une rencontre peut-être décisive dans la course au Top 6 dans la conférence Est.

« Ça fait toujours partie du plan », a expliqué Erik Spoelstra. « Nous n’avons pas encore pris de décision. Il est très important pour nous. On a besoin de l’expérience d’un vétéran pour traverser cette période ».

Il restera en effet un « back-to-back » à gérer pour Miami qui devra enchaîner deux déplacements à Philadelphie puis Washington la semaine prochaine. A voir si le staff médical aura levé les restrictions le concernant d’ici là, la priorité étant qu’il soit au meilleur de sa forme lorsque débutera la « postseason ».

Depuis son retour, hormis le premier match à Orlando qui s’est terminé en prolongation, Kyle Lowry n’a pas dépassé les 25 minutes de temps de jeu sur un match.

Au-delà du fait qu’il doit retrouver ses sensations, ce qu’il avait plutôt réussi jusqu’au match de la nuit, il réapprend aussi à endosser le rôle de celui qui sort du banc et doit avoir un impact immédiat.

« Pour moi, il s’agit simplement de continuer à essayer de progresser. Je suis dans un rôle différent et je suis toujours limité en termes de minutes. Il s’agit donc de me rendre disponible pour disputer les minutes qui me sont allouées, de m’assurer que je suis en bonne santé et que je peux être efficace ».

Kyle Lowry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 MEM 10 18 36.8 37.5 89.3 1.2 1.9 3.1 3.2 2.0 1.4 1.2 0.1 5.6 2007-08 MEM 82 26 43.2 25.7 69.8 0.5 2.6 3.1 3.6 2.3 1.1 1.6 0.3 9.7 2008-09 * All Teams 77 22 43.5 25.5 80.1 0.3 2.1 2.5 3.6 1.9 0.9 1.5 0.2 7.6 2008-09 * MEM 49 22 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 1.8 1.0 1.6 0.2 7.6 2008-09 * HOU 28 22 47.5 27.6 80.0 0.5 2.3 2.8 3.5 2.0 0.8 1.4 0.3 7.6 2009-10 HOU 68 24 39.7 27.2 82.7 1.3 2.3 3.6 4.5 2.5 0.9 1.7 0.1 9.1 2010-11 HOU 75 34 42.6 37.6 76.5 1.2 2.9 4.1 6.7 2.8 1.4 2.1 0.3 13.5 2011-12 HOU 47 32 40.9 37.4 86.4 0.8 3.7 4.5 6.6 2.8 1.6 2.8 0.3 14.3 2012-13 TOR 68 30 40.1 36.2 79.5 0.8 3.9 4.7 6.4 3.2 1.4 2.3 0.4 11.6 2013-14 TOR 79 36 42.3 38.0 81.3 1.1 3.6 4.7 7.4 3.4 1.5 2.5 0.2 17.9 2014-15 TOR 70 35 41.2 33.8 80.8 0.8 3.9 4.7 6.8 3.0 1.6 2.5 0.2 17.8 2015-16 TOR 77 37 42.7 38.8 81.1 0.7 4.0 4.7 6.4 2.7 2.1 2.9 0.4 21.2 2016-17 TOR 60 37 46.4 41.2 81.9 0.8 4.0 4.8 7.0 2.8 1.5 2.9 0.3 22.4 2017-18 TOR 78 32 42.7 39.9 85.4 0.9 4.7 5.6 6.9 2.5 1.1 2.4 0.2 16.2 2018-19 TOR 65 34 41.1 34.7 83.0 0.6 4.2 4.8 8.7 2.6 1.4 2.8 0.5 14.3 2019-20 TOR 58 36 41.6 35.2 85.7 0.6 4.5 5.0 7.5 3.3 1.4 3.1 0.5 19.4 2020-21 TOR 46 35 43.6 39.6 87.5 0.8 4.6 5.4 7.4 3.1 1.0 2.7 0.3 17.2 2021-22 MIA 63 34 44.0 37.7 85.1 0.5 4.0 4.5 7.5 2.8 1.1 2.7 0.3 13.4 2022-23 MIA 55 31 40.4 34.5 85.9 0.8 3.3 4.1 5.1 2.6 1.0 1.9 0.4 11.2 2023-24 * All Teams 60 28 43.2 39.2 84.0 0.6 2.7 3.2 4.2 2.4 1.0 1.4 0.4 8.1 2023-24 * MIA 37 28 42.6 38.5 83.3 0.7 2.8 3.5 4.0 2.5 1.1 1.4 0.4 8.2 2023-24 * PHL 23 28 44.4 40.4 84.8 0.4 2.4 2.8 4.6 2.3 0.9 1.4 0.3 8.0 Total 1138 32 42.4 36.8 81.5 0.8 3.5 4.3 6.2 2.7 1.3 2.3 0.3 14.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.