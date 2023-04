Avec Patrick Beverley comme modèle, Briante Weber rêve toujours de NBA

Le championnat de France a eu la chance d’observer le phénomène Briante Weber à l’œuvre entre 2019 et 2021, à Boulogne-Levallois puis à Gravelines-Dunkerque. L’occasion de voir de près un meneur qui joue avec passion des deux côtés du terrain, même s’il se distingue surtout pas sa pugnacité en défense.

Après avoir compilé 45 matchs en NBA, entre Miami, Memphis, Golden State, Charlotte et Houston de 2015 et 2018, Briante Weber est parti s’aguerrir en Europe, où il est rapidement devenu un meneur référencé. Avant de passer en France, il a notamment découvert le basket « à l’européenne » en Grèce, à l’Olympiakos.

« Lorsque je suis arrivé en Grèce, le niveau de dureté des joueurs grecs était élevé. Je leur reconnais le mérite de m’avoir aidé à comprendre à quel point il est difficile de jouer en Europe. En NBA, dès que vous êtes touché, il y a faute. En Europe, ce sont de vrais écrans », a-t-il expliqué.

La NBA s’intéresse d’abord à son comportement

A 30 ans, Briante Weber brille désormais dans le championnat turc sous les couleurs de Büyükçekmece, avec qui il affiche une belle ligne de stats (13.1 points, 4.1 passes décisives). Il continue aussi d’exceller en défense, affichant la meilleure moyenne d’interceptions par match de la division, à près de trois ballons volés (2.7) !

Comme d’autres joueurs au parcours similaire avant lui, Briante Weber ne dirait pas non à un éventuel retour en NBA, assurant que des franchises l’ont contacté pour se renseigner sur sa situation…

« Durant la saison, des équipes de la NBA m’ont contacté pour voir comment j’allais. Ils s’intéressent à ma personnalité et veulent voir si j’ai vraiment évolué par rapport au gamin que j’étais en NBA. Je ne vais pas dire que j’étais parfait. Mais j’ai bien profité de ma vie de joueur NBA. Maintenant, ils veulent voir si j’ai évolué, à 30 ans, et si je suis devenu quelqu’un sur qui ils peuvent compter et investir », a-t-il ajouté.

Briante Weber a également évoqué ses multiples échecs en NBA, estimant qu’au delà de son caractère pas toujours évident à gérer, son profil n’était plus en phase avec la NBA actuelle.

« Je dirais qu’on voulait que je sois un Pat Beverley, mais la ligue était sur le point de changer, en passant de la mentalité défensive à la mentalité Stephen Curry. Ils voulaient quelqu’un qui puisse défendre mais aussi d’être un Stephen Curry. La NBA a changé en passant de battre l’adversaire en défendant à le battre en scorant plus que l’autre équipe. Ils voulaient des scoreurs capables de contenir leurs adversaires. Mon timing na pas toujours aligné sur ce que la NBA voulait à l’époque ».

Pat Beverley, modèle et mentor

Pour autant, ses qualités pourraient encore s’exprimer aujourd’hui si l’on se fie par exemple à la carrière d’un Patrick Beverley, qui a réussi à faire son trou en se démarquant par sa défense pot de colle. Un exemple à suivre forcément pour Briante Weber, passé par l’Olympiakos comme Pat Beverley.

« C’est le même type de situation, mais il est resté solide et a conservé sa personnalité. Il voulait retourner en NBA. J’ai le même état d’esprit. Je sais que je peux jouer au plus haut niveau. Maintenant, il s’agit de comprendre ce qu’il faut faire pour continuer à grandir et à faire preuve de maturité dans mon jeu ».

Le hasard de la vie a fait que les deux joueurs ont déjà eu à s’affronter lors d’un match de pré-saison entre les Lakers et les Clippers. Et comme on pouvait s’y attendre, les deux ont fini par se prendre le bec !

« C’était avant mon dernier match de pré-saison avec les Lakers, et il était avec les Clippers. Nous avons tous les deux reçu deux fautes techniques et nous nous sommes fait expulser », s’est remémoré Briante Weber.

Sauf que Patrick Beverley s’était sans doute reconnu dans la fougue du jeune Briante Weber, de quatre ans son cadet. Après la rencontre, il l’avait donc invité au restaurant et les deux joueurs sont restés proches depuis.

« Il m’a dit que le voyage n’était pas toujours comme on le voyait. Il s’agit de rester solide. Parfois, il faut faire un pas en arrière pour voir à quoi ressemble le progrès », a poursuivi Briante Weber. « Il me laissait toujours des messages motivants, comme ‘Continue à faire ce que tu fais’. ‘Tout le monde te regarde’. ‘Ne pense pas que les gens ne voient pas ce que tu fais et comment tu gères ta situation’ ».

A voir si Briante Weber disposera d’une autre chance de se montrer en NBA et s’il parviendra à la saisir pour s’inscrire durablement dans un projet en faisant bénéficier son expérience et sa rigueur défensive.