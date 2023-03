Un grand changement à venir pour la Zoom Freak 5 ?

La saison a été bien remplie du côté de Nike pour Giannis Antetokounmpo avec la Zoom Freak 4 et la Giannis Immortality 2. Alors que l’exercice en cours est encore loin d’être terminé, la marque à la virgule planche déjà sur la suite avec la Zoom Freak 5 dont le premier cliché a fuité sur le compte Instagram @Kicksdong, toujours bien renseigné.

Si cette première mouture permet de se faire une idée de ce à quoi la paire pourrait ressembler, on note surtout une grande première pour la série Zoom Freak : l’absence du swoosh inversé. Celui-ci laisse place à une virgule dont les contours débordent sur la semelle. Reste à voir ce qu’il en sera sur la partie intérieure.

Plus d’infos à venir dans les prochaines semaines pour un modèle qui pourrait être commercialisé dès cet été.

