Le talent de Victor Wembanyama fait la différence face au Mans

« Il va falloir aller le chercher ce match », a réclamé le « speaker » de la salle dans le quatrième quart-temps. Les Mets ont effectivement dû aller la « chercher » cette rencontre face à une accrocheuse équipe du Mans.

Il a fallu attendre les dernières minutes de la rencontre pour voir les locaux prendre définitivement le dessus sur leurs adversaires. À la pause, les deux équipes affichaient une égalité quasi parfaite (40-41). Victor Wembanyama s’était déjà fait remarquer par un contre autoritaire puis une finition en transition très haut au niveau du cercle, avant de se passer la balle dans le dos pour finir en contre-attaque. Là où Boulogne a semblé bien plus à l’aise dans le jeu posé.

Même si le joueur de l’équipe de France, encore lui, bien soutenu par l’adresse longue distance de Lahaou Konaté, prenait un malin plaisir à sanctionner Le Mans un bon mètre derrière l’arc, après un rebond offensif sur un raté dans la position similaire. Menés par le tonique Josh Carlton, et un Terry Tarpey en mission défensive sur Tremont Waters, la formation mancelle a brillé par son jeu de passes intérieure.

Les Mets 92 s’accrochent à leur deuxième place

Mais les locaux ont densifié leur défense dans le troisième quart-temps, avec davantage de passes coupées, et commencé à creuser l’écart (61-55). Sans doute usés physiquement, les joueurs du Mans ont « oublié » Victor Wembanyama sur un « pick-and-pop » derrière l’arc. Ce à quoi Cameron McGriff a répondu. Mais son adresse extérieure soudaine n’a pas inquiété les locaux et sa vedette qui a enchaîné un nouveau tir primé en « catch-and-shoot » et un « fadeaway » dont il a le secret ligne de fond.

Malgré le regain d’adresse lointaine des visiteurs, sauf pour un Matt Morgan, meilleur marqueur de son équipe mais très à la peine avec son tir, les Mets ont fini par s’imposer avec tout de même six joueurs terminant à 8 points ou plus. Par précaution, Vincent Collet a renvoyé ses titulaires alors que deux possessions séparaient les deux équipes.

Avec cette victoire, Boulogne-Levallois (18 victoires – 8 défaites) consolide sa deuxième place au championnat, tandis que le Mans (13 victoires – 11 défaites) conserve sa 6e place.

Les stats du match