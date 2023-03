Kevin Huerter, le créateur d’espace

Après deux défaites consécutives, respectivement face au Jazz et aux Celtics, les Kings ont retrouvé le chemin de la victoire en venant à bout des Suns (135-127). Les hommes de Mike Brown ont pu notamment s’appuyer sur la très bonne performance de Kevin Huerter, auteur de 29 points. Malgré sa récente blessure à l’arrière du genou qui l’avait privé des trois derniers matchs, Huerter était dans le cinq de départ, et il a même joué 32 minutes. Pas question de limiter son temps de jeu.

« Son QI et son sens du basket sont tellement élevés qu’il peut jouer sans problème aux côtés de n’importe qui, tout simplement parce qu’il a un excellent sens du jeu, en particulier sur le plan offensif » a loué Mike Brown à propos de Kevin Huerter. « Il s’était très bien entraîné la veille, et il n’a pas donné l’impression d’être à court de rythme. Il avait déjà manqué des matchs et on l’avait déjà réintégré directement dans le cinq de départ. Il a donné l’impression de reprendre là où il s’était arrêté avant sa blessure comme si de rien n’était ».

Le troisième quart-temps a tout changé

Dans une première mi-temps globalement dominée par Phoenix, Sacramento comptait 11 points de retard à la pause (67-56). Au retour des vestiaires, les Kings ont totalement explosé les Suns, avec à la clé un 3e quart-temps remporté par 19 points d’écart (45-26). Le principal artisan de cette tornade infligé aux hommes de Monty Williams n’était autre que Kevin Huerter. L’ancien joueur d’Atlanta a planté à lui seul 16 points dans le 3e quart-temps.

« Le public était énorme » a confié Kevin Huerter. « Ce troisième quart-temps était énorme. Cela a commencé par quelques stops défensifs, ce qui nous a permis de mettre des points en transition. J’ai eu l’impression qu’en première mi-temps, l’énergie était bizarre. Dans le premier quart-temps, et un peu dans le deuxième quart-temps, nous jouions leur jeu. Nous jouions un peu trop lentement. C’était un match sur demi-terrain. Nous ne pouvions pas vraiment exploser offensivement, alors nous avons dû accélérer le rythme, continuer d’essayer de circuler le ballon et trouver les meilleurs tirs à prendre ».

Kevin Huerter ne pouvait rêver meilleur retour avec 29 points, 9 rebonds et 5 passes décisives à 56% au tir dont 50% à 3-points. Il a également terminé la rencontre avec un +/- de +20, la meilleure marque du match.

« C’est formidable de récupérer Kevin sur le terrain » s’est exprimé Mike Brown. « C’est l’un des meilleurs joueurs de la ligue quand il s’agit d’espacer le jeu sans ballon. J’en ai côtoyé de très bons. Il fait partie de l’élite. Chaque fois que vous avez un joueur qui est capable de cela, qui shoote comme il le fait et qui attire autant l’attention, c’est énorme ».

L’entraineur des Kings sait de quoi il parle, puisqu’il était adjoint de Steve Kerr la saison dernière aux Warriors. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que du côté de San Francisco, il y a quelques experts dans le domaine.