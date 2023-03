Austin Reaves : « La NBA est un business, je ne l’oublie pas »

Bientôt deux ans après le départ regretté par les fans d’Alex Caruso, que les Lakers avaient plus ou moins laissé partir vers Chicago pour éviter de se retrouver dans le rouge sur le plan financier, Austin Reaves va-t-il incarner cet été un nouveau dilemme pour les dirigeants des « Purple & Gold » ?

Semblables par leurs parcours, ceux de joueurs non-draftés qui ont finalement réussi à s’imposer comme des « role players » importants au sein de la rotation du club de L.A, les deux joueurs présentent en effet aussi, et surtout, des similitudes dans leur évolution sur le plan contractuel.

Comme Alex Caruso avant lui, Austin Reaves a effectivement démarré l’an passé dans la Cité des Anges avec un « two-way contract », avant de recevoir un contrat standard. L’actuel meneur des Bulls était ensuite parti…

« J’aime être [à Los Angeles], et si possible j’aimerais rester » assurait cette semaine l’ancien de la fac’ d’Oklahoma dans « Point Forward », le podcast d’Evan Turner. « Mais la NBA est un business, je ne l’oublie pas. Au bout du compte, chaque partie prenante prend une décision dans son propre intérêt avant tout. »

Un discours qui rappelle celui de « Carushow », qui lui avait pourtant assuré qu’il aurait été prêt à trouver un compromis avec ses anciens dirigeants. De son côté, Austin Reaves, free agent protégé cet été, a une vison différente.

« Quiconque dans cette ligue déclare qu’il ne joue pas pour l’argent dans un coin de sa tête, est, selon moi, un menteur » poursuit-il. « Bien sûr, tout le monde dans la ligue aime profondément le jeu. Mais si tu ne penses pas à un potentiel chèque, je ne pense pas que tu donnes à fond tous les soirs, c’est une réalité. Personnellement, je voudrais gagner le plus d’argent possible, tout en m’éclatant sur le terrain et en gagnant des matchs, peu importe où. »

Rendez-vous cet été dans les bureaux de Rob Pelinka pour les négociations ?