Jason Williams bluffé par la qualité des meneurs de jeu actuels

Le « handle » de Jason Williams, c’est comme le vélo. Même à 47 ans, le meneur est toujours capable de manier la balle orange comme personne. C’est en tout cas ce qu’il essaie de démontrer au tournoi 3×3 « NBA 3X Philippines » organisé ce week-end à Pasay, en banlieue de Manille.

Retraité depuis 2011, le meneur a vu le jeu et les joueurs évoluer dans le bon sens au cours de la décennie écoulée. Pour lui, la génération actuelle est bien plus talentueuse que la sienne, désignant un LaMelo Ball comme son possible successeur en terme de profil.

« Pour moi, c’est fou de ces meneurs de qualité trouver ces moyens pour scorer et aussi qu’ils puissent shooter d’aussi loin. Je pense qu’aucun d’entre eux ne joue comme je le faisais. Peut-être LaMelo Ball s’en rapproche un peu. Mais les gars sont tellement bons et ils peuvent marquer 30 points tous les soirs, donc c’est différent. Je ne marquais jamais 30 points », a-t-il rappelé.

La meilleure moyenne de points de Jason Williams n’excédait effectivement pas les 15 points par match (14.8 en 2001-2002). Cette saison là, il avait tout de même signé un joli record en carrière à 38 points sous les couleurs de Memphis.

Plus productifs dans les statistiques et plus polyvalents

La spécialité du « White Chocolate » qui fait encore de lui une référence aujourd’hui, c’est surtout son sens spectaculaire de la passe, et plus globalement son côté showman ballon en main.

En terme de productivité, son époque est également difficilement comparable avec ce qui se fait aujourd’hui puisque Jason Williams n’a jamais dépassé les 9 passes décisives en moyenne sur une saison, là où trois meneurs dépassent aujourd’hui les 10 offrandes en moyenne (Trae Young, James Harden et Tyrese Haliburton).

« Je pense qu’il y a juste beaucoup plus de joueurs qui sont spécialisés là dessus en comparaison avec mon époque. Il n’y en avait pas autant qui faisaient ça. En plus, aujourd’hui les gars sont tellement bons qu’ils peuvent tout faire ».

S’il y a une chose qui n’a pas changé en revanche, c’est la dose de travail qu’il faut s’infliger pour pouvoir atteindre un tel niveau et exceller dans le maniement du ballon. Sa présence au tournoi « NBA 3X Philippines » aux côtés de près de 200 joueurs lui a permis de transmettre ce discours, sur l’importance de la répétition et du respect du travail de l’ombre.

« Je dirais que si vous voulez faire des choses comme ça, comme des passes dans le dos, vous devez aussi vous entraîner. Vous ne pouvez pas simplement aller sur le terrain et le faire en match. Je pense que vous devez travailler, tout comme le tir, le dribble, la défense et tout le reste », a-t-il poursuivi. « Les choses que je faisais nécessitaient beaucoup d’entraînement. Je m’entraînais à faire des passes dans le dos, comme Steph Curry s’entraîne aux tirs ».