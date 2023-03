Une première dans l’histoire : aucune tête de série #1 au Elite Eight !

Il reste encore trois tours à jouer avant de pouvoir désigner un champion, mais cette édition 2023 de la « March Madness » est d’ores et déjà (littéralement) historique : pour la première fois dans l’histoire du tournoi, il n’y a aura aucune tête de série #1 au « Elite Eight », c’est-à-dire les quarts-de-finale du tournoi !

Car Alabama et Houston, seules têtes de série #1 encore en lice après les sorties prématurées de Kansas et Purdue la semaine dernière, ont effectivement perdu cette nuit.

Brandon Miller se troue complètement

D’un côté, l’attaque habituellement si explosive du Crimson Tide a été muselée par l’énorme défense rugueuse et physique de San Diego State (#5), la sixième meilleure du pays cette saison. Les Aztecs ont limité leurs adversaires à 32% aux tirs, dont 11% derrière l’arc, soit un invraisemblable 3/27 ! Particulièrement ciblé, le « freshman » Brandon Miller a passé une soirée cauchemardesque sur le plan offensif, conclue avec 9 points à 3/19 aux tirs ! Un dernier match universitaire complètement loupé qui le laissera sans doute amer pendant quelque jours, avant d’annoncer son inscription à la Draft 2023.

« On était bien préparés pour ce match. Mais je notre attaque, notamment nos choix de tirs, aurait clairement pu être meilleure évidemment » déclarait d’ailleurs le jeune ailier du Crimson Tide. « Mais il faut aussi donner du crédit à San Diego State, ce sont des bons joueurs. Ils ont de l’expérience, et nous sont rentrés dedans. »

La défense de Houston débordée

De l’autre côté, les Cougars, habituellement sereins dans leur moitié de terrain, ont été submergés par l’attaque « up tempo » de Miami (#5). Avec leurs cinq titulaires en « double figure », dont un Nijel Pack particulièrement bouillant (26 points à 8/12 aux tirs dont 7/10 derrière l’arc), les Hurricanes ont simplement écoeuré leurs adversaires en concluant le match à 51% aux tirs, dont 44% derrière l’arc (11/25). Dans un jour sans aussi en attaque, pour ne rien arranger (38% aux tirs, dont 9/31 à 3-points), Houston a alors logiquement coulé…

« On voulait cette victoire. On était les outsiders dans ce match » résumait ainsi Jordan Miller, l’ailier de Miami auteur de 13 points, 6 rebonds et 4 passes. « On a mené durant tout le match. Et de manière assez confortable. Donc nous n’avons pas lâché la pression sur eux. »

Ainsi, aussi étonnant que cela puisse paraitre, ces deux défaites sont en fait loin d’être les plus surprenantes du tournoi. Car San Diego State et Miami étaient tout simplement la « kryptonite » de leurs adversaires respectifs, avec des profils capables d’exposer les points faibles des deux formations, et de les retourner contre elles…

Au « Elite Eight », San Diego State défiera Creighton (#6) dans la région South, quand Miami fera face à Texas (#2) dans la région Midwest.