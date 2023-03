Kyle Lowry, le quarterback qui manquait au Heat

Trente-sept ans, et toutes ses dents ! Kyle Lowry va fêter son anniversaire au top de sa forme ce soir à l’occasion de la réception des Nets, dans une rencontre peut-être décisive pour une qualification directe en playoffs. Replacé en sortie de banc depuis son retour il y a deux semaines, le meneur vétéran s’est très vite remis au diapason et le Heat enchaîne à nouveau les victoires.

Ses cinq semaines d’absence à cause de douleurs au genou pouvaient laisser craindre un retour délicat. Ça n’a pas du tout été le cas. Dès son premier match, perdu en prolongation à Orlando, il avait très bien fini (12 points, 4 passes décisives), et il enchaîne les bonnes prestations depuis, avec entre 20 et 25 minutes de temps de jeu.

« Il bouge bien mieux comparé à ce qu’il faisait avant. Il s’est battu durant tout ce temps, il faut respecter sa dureté et son esprit de compétiteur », a souligné son coach, Erik Spoelstra. « Cette ligue est si compétitive, avec des athlètes de classe mondiale, la vitesse… qu’on souhaite pouvoir se déplacer comme on a l’habitude de faire. Ce mois de rééducation lui a vraiment permis de se remettre en forme, et ça a porté ses fruits. Pour le temps de jeu qu’on lui a donné jusqu’à présent, il a été fantastique. On va continuer de l’évaluer avant de décider de passer à l’étape suivante ».

Kyle le caméléon

Kyle Lowry a profité de la venue des Knicks mercredi soir dans un match « compte double » en vue de la course au top 6 pour sortir sa meilleure prestation depuis son retour. Dans un match de type playoffs, il a apporté sa pierre à l’édifice avec 14 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 24 minutes pour un succès 127-120 des Floridiens.

Sur ses cinq derniers matchs, il tourne à 10 points à 57.9% de réussite à 3-points, 3.4 rebonds et 4.2 passes décisives en 25 minutes de temps de jeu en moyenne. Même dans un rôle nouveau, il a su s’adapter rapidement et rester performant pour contribuer à l’effort collectif.

« C’est Kyle Lowry, et c’est celui qu’il a toujours été. Peu importe le rôle que tu vas lui demander de jouer, que ce soit dans le cinq majeur ou en sortie de banc, il va aller chercher la victoire », a lâché Jimmy Butler. « Il va toujours jouer comme il faut, faire en sorte que tout le monde touche le ballon. Il va communiquer à un niveau élevé. C’est super qu’il soit de retour parce qu’il est notre quarterback, il fait en sorte que nous puissions gagner en fin de match ».

Prometteur pour les playoffs

Pour Bam Adebayo, Kyle Lowry apporte aussi de la sérénité à l’équipe en tant que meneur vétéran. Le joueur compte plus de 100 matchs de playoffs à son actif, et c’est aussi pour ça que Miami l’a recruté. Toujours est-il que son expérience, sa créativité et sa justesse restent des éléments précieux pour le Heat.

« Juste le fait de nous mettre en place, de nous ralentir, de faire en sorte qu’il y ait de la cohésion dans nos menaces, et il parle aussi beaucoup en ce moment. Il est vital pour notre équipe », a confié le pivot de Miami. « C’est la fin de l’année qui arrive. Il a eu du temps pour se reposer. J’ai l’impression qu’il est frais, donc c’est bien d’avoir un Kyle frais sur le terrain ».

Jimmy Butler et Bam Adebayo savent le meilleur cadeau qu’ils peuvent offrir à leur coéquipier : une victoire ce soir face à Brooklyn, actuel septième à l’Est.