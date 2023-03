Kansas State – Michigan State : le chef-d’oeuvre de Markquis Nowell

Dans la région East, la superbe affiche de cette soirée du « Sweet Sixteen » était ce duel au Madison Square Garden entre les Wildcats de Jerome Tang et les Spartans de Tom Izzo, certainement les deux équipes les plus satisfaisantes dans le jeu et la dynamique depuis le début du tournoi.

Et « comme prévu », le match a offert une bataille passionnante en attaque et âprement disputée en défense, conclue en prolongation, au terme de laquelle Kansas State a validé son ticket pour le « Elite Eight » pour la première fois depuis 2018 (98-93).

Natif de New York, le petit mais génial meneur Markquis Nowell a soigné son retour à la maison en s’offrant un double-double historique : 20 points et 19 (!) passes, le nouveau record all-time dans un match du tournoi NCAA !

À la tête de l’attaque des Wildcats, celui qui sur Twitter porte le pseudo « Mr. New York City » a proposé une véritable masterclass de gestion, se jouant diaboliquement des couvertures défensives des Spartans fort logiquement concentrées sur lui, malgré une cheville droite en vrac durant une bonne partie de la seconde mi-temps !

« Nous avons été hypnotisés par Nowell » reconnaissait Tom Izzo après la rencontre. « C’est un joueur spécial. J’ai trouvé que nous avons plutôt bien défendu sur lui. Mais ses passes nous ont brisés. »

Même Kevin Durant, consommateur notoire de la NCAA, y allait de ses félicitations.

That was a legendary display of controlling a basketball game Markquis. GG’s — Kevin Durant (@KDTrey5) March 24, 2023

« C’était un match particulier pour moi » déclarait humblement le principal intéressé, qui a probablement joué le meilleur match de sa carrière dans sa ville natale, quand son coach, plus expressif, savourait d’avoir dans ses rangs un « putain de dur à cuire ! »

En quart-de-finale dans la région East, Kansas State fera opposée à Florida Atlantic (#9), qui en éliminant Tennessee (#4) a confirmé son superbe parcours et s’offre le premier « Elite Eight » de son histoire.

Vive la « March Madness » !

