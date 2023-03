Kevin Durant, bien plus qu’un supporter de Texas

Une saison se joue parfois à peu de choses. Pour le coach des Texas Longhorns, Rodney Terry, l’âme de son équipe a été renforcée par une visite inattendue en pleine préparation, l’été dernier.

Même s’il n’y a passé qu’un an, en 2006/07, avant de rejoindre la NBA, Kevin Durant avait en effet profité d’un passage à Austin pour se rendre à l’un des entraînements de son ancienne université. En toute humilité, la superstar de la ligue s’était mis au niveau des joueurs de Rodney Terry qui sont ressortis éblouis par cette session improvisée.

« Il n’était pas revenu sur le campus depuis longtemps », a glissé Rodney Terry, qui était assistant lorsque KD jouait pour les Longhorns. « Il a eu l’occasion de s’entraîner avec nos gars, et il s’est tout de suite impliqué : ‘Tout ce que vous faites, je le fais aussi’. Je pense que nos gars regardaient autour d’eux en se disant : ‘Wow, OK. Kevin participe à toutes les activités que nous faisons’ ».

Un soutien de choix dans cette belle aventure

L’expérience a en tout cas renforcé les liens du groupe, et a démontré à quel point Kevin Durant restait attaché à son ancienne université, alors qu’il a notamment gardé contact avec Rodney Terry ces 15 dernières années.

« Il a passé du temps avec les joueurs que nous avons actuellement dans notre équipe, il s’est entraîné avec eux », a ajouté l’entraîneur. « C’est l’un de ces gars qui s’investit pour notre programme. Il ne veut rien d’autre que le meilleur pour Texas. Comme j’ai une relation personnelle avec lui, je pense que ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons en ce moment ont beaucoup d’importance pour lui ».

Huit mois plus tard, Texas est toujours en lice et s’apprête à disputer son match du « Sweet Sixteen » face à Xavier ce soir. Nul doute que les Longhorns pourront compter sur Kevin Durant parmi ses plus prestigieux soutiens, lui qui commente la « March Madness » sur les réseaux sociaux.

« Rodney Terry a bien dirigé cette équipe sur le terrain et en dehors comme on pouvait s’y attendre. Le fait qu’ils se retrouvent au « Sweeet Sixteen » et qu’ils aient autant de chances de remporter le championnat national que n’importe qui d’autre témoigne du travail extraordinaire qu’il a accompli », a ainsi glissé KD.