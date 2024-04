Premier triple-double en carrière pour Brandon Ingram

« Je n’ai sûrement pas fait ça à l’université, je ne faisais pas de passes. Peut-être au lycée. » Brandon Ingram n’a visiblement pas le souvenir d’avoir réalisé un triple-double dans sa carrière.

En tout cas, en NBA, c’était une première. Il a attendu son 404e match et sa septième saison pour en réaliser un avec 30 points, 11 rebonds et 10 passes (sans perdre un seul ballon) dans une victoire importante face aux Hornets.

Il faut dire que l’ailier des Pelicans est parti sur de grosses bases, avec un premier quart-temps à 17 points, 6 passes et 5 rebonds !

« Je voulais donner le ton », explique-t-il à ESPN. « Ces matches sont capitaux pour la course aux playoffs. Chaque possession, en attaque comme en défense, compte. Il y a urgence. »

Avec 11 points et 5 rebonds de plus en troisième quart-temps, il avait déjà validé son triple-double. Et ses paniers pour le conclure ont lancé les Pelicans, qui domineront totalement le dernier acte. Presque sans lui puisqu’il ne jouera que 3min30, sans marquer.

« Cela montre sa maturité », a commenté Willie Green pour le Times-Picayune, face à la prestation de son joueur. « Il sait qu’il va avoir la balle dans les mains. Il a fait un remarquable travail pour donner le ton, en trouvant ses coéquipiers. Ses rebonds ont été énormes pour nous. Il fait tout ça, tout en sachant qu’il peut marquer à tout moment. Dans ces trois domaines, il a été incroyable. »

Ce premier triple-double peut-il désormais en appeler d’autres ? « Je pense qu’il peut le faire chaque soir », exagère Naji Marshall. « Je lui parle avant chaque rencontre et je pense qu’il en est capable. Je suis fier de lui. J’espère que ce n’est que le début. »

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 63 33 49.0 35.6 80.1 0.7 4.4 5.1 5.8 2.3 0.8 2.6 0.6 20.9 Total 476 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.